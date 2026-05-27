Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國民教育︱議員促推廣中小學書法 蔡若蓮： 書法是培養國民身份認同有效載體 已有系統推進

政情
更新時間：15:02 2026-05-27 HKT
發佈時間：15:02 2026-05-27 HKT

有議員關注香港中小學目前缺乏一套完整的書法教育系統，促政府推廣中小學書法教育。教育局局長蔡若蓮表示，教育局一直十分重視書法教育，並在中小學階段，通過課程規劃、教學資源開發、舉辦多元化活動、組織教師培訓等，循序漸進，系統推進書法教育，培養學生書寫的技能、提升漢字書寫能力，以及對書法藝術的欣賞。

蔡若蓮：書法是培養正確價值觀及國民身份認同有效載體

蔡若蓮續稱，「中國語文教育學習領域課程指引」明確要求各學習階段須安排寫字練習，配合多元而適切的硬筆及毛筆寫字活動，建立正確寫字姿勢和良好書寫習慣，又會重視課堂內外結合，引導學生在生活中「學書法、用書法」，開展書法教育實踐活動。

她又稱，在視覺藝術課程指引，鼓勵學校採用靈活課程框架，加強中國書法的學習與欣賞，又在價值觀教育課程架構中，強調中華文化學習，書法是培養正確價值觀及國民身份認同的有效載體。

公營及直資學校獲發30萬推廣中華文化

蔡若蓮指，為協助學校進一步加強中華文化的學習，當局向每所公營學校及直資學校發放30萬元，推廣中華文化體驗活動「一筆過」津貼。至於書法教育成效評估，當局綜合參賽人數、校本問卷、觀課評核及全港性系統評估中學生的寫字表現等，持續監察成效。

至於借鑒內地經驗，她表示留意到內地在小學三至六年級語文課，每周安排一課時書法課，並融入藝術課程標準，但認為在借鑒內地經驗時，會審慎考慮兩地課程制度、課時及師資差異。

記者：郭詠欣

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
6小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
21小時前
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
22小時前
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
影視圈
5小時前
05:23
星島申訴王 | 殯儀經紀稱被報夢「床邊指點揀靈堂」 家屬斥連串謊言：連姓氏歲數都寫錯
申訴熱話
8小時前
暑假遊學新玩法！生態探索×國際足球營 培養小朋友解難能力
教育資訊
1小時前
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
影視圈
23小時前
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
食用安全
8小時前