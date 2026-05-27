國民教育︱議員促推廣中小學書法 蔡若蓮： 書法是培養國民身份認同有效載體 已有系統推進

有議員關注香港中小學目前缺乏一套完整的書法教育系統，促政府推廣中小學書法教育。教育局局長蔡若蓮表示，教育局一直十分重視書法教育，並在中小學階段，通過課程規劃、教學資源開發、舉辦多元化活動、組織教師培訓等，循序漸進，系統推進書法教育，培養學生書寫的技能、提升漢字書寫能力，以及對書法藝術的欣賞。

蔡若蓮：書法是培養正確價值觀及國民身份認同有效載體

蔡若蓮續稱，「中國語文教育學習領域課程指引」明確要求各學習階段須安排寫字練習，配合多元而適切的硬筆及毛筆寫字活動，建立正確寫字姿勢和良好書寫習慣，又會重視課堂內外結合，引導學生在生活中「學書法、用書法」，開展書法教育實踐活動。

她又稱，在視覺藝術課程指引，鼓勵學校採用靈活課程框架，加強中國書法的學習與欣賞，又在價值觀教育課程架構中，強調中華文化學習，書法是培養正確價值觀及國民身份認同的有效載體。

公營及直資學校獲發30萬推廣中華文化

蔡若蓮指，為協助學校進一步加強中華文化的學習，當局向每所公營學校及直資學校發放30萬元，推廣中華文化體驗活動「一筆過」津貼。至於書法教育成效評估，當局綜合參賽人數、校本問卷、觀課評核及全港性系統評估中學生的寫字表現等，持續監察成效。

至於借鑒內地經驗，她表示留意到內地在小學三至六年級語文課，每周安排一課時書法課，並融入藝術課程標準，但認為在借鑒內地經驗時，會審慎考慮兩地課程制度、課時及師資差異。

記者：郭詠欣