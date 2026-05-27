網傳周天行帖文 張國鈞稱指控無事實根據：再就旁枝末節提問只會助長歪風

近期擢升為刑事檢控專員的周天行，早前被指控與下屬「公帑拍拖」，律政司副司長張國鈞今日（27日）在立法會表示，有關指控毫無事實根據。問及律政司內部會否調查告密者，張國鈞指，律政司已透過新聞稿清晰交代事件，強調不會再就指控的旁枝末節及調查細節作進一步回應，以免助長無理指控及失實聲明的歪風。

張國鈞：律政司已發聲明及內部信件交代

張國鈞認為，當局早前已發表新聞稿，非常清楚地交代事件；律政司司長林定國亦已向內部員工發信，內容與聲明一致，故無其他補充。

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不希望社會再糾纏於毫無事實根據指控

對於調查細節，張國鈞重申，聲明已完整且透明交代事件。他認為，社會各界透過聲明可了解事件性質及律政司看法，不希望社會再糾纏於毫無事實根據的指控中，助長歪風。

記者：陳俊豪