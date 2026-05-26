網約車｜政府擬發1萬個網約車牌照 平台籌備需時 料明年中始全面運作

運輸及物流局5月中向立法會提交網約車規管附屬法例修訂建議詳情，惟未明確提出網約車牌照數目，但政圈盛傳數目將落在1萬至1.5萬個。據了解，政府首階段擬發1萬個網約車牌照，稍後刊憲並提交立法會審議。立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌今日（26日）透露，政府初步建議將上限訂為1萬輛，較早前業界討論的1.5萬輛為低，形容是較穩妥的起步點，能讓政府在推動網約車政策時更穩健、有充足時間掌握實際運作情況，並在各方之間取得平衡。

陳恒鑌：1萬輛是較穩妥起步點

陳恒鑌提到，交通事務委員會收到文件後，會建議盡快成立法案委員會，詳細審議有關條例；日後若需修改上限，將透過附屬法例再提交立法會處理，強調可體現對立法會程序的尊重，亦兼顧社會各界意見。

他表示，政府將採用「動態評估」模式，持續監察網約車的營運數據，指目前每日網約車車程約為11萬宗；若1萬輛網約車合法營運，假設每名司機每日行駛6小時、每小時完成兩程，則每日可應付約12萬程，初步足以應付需求。

據悉車輛許可證$1560(一年)；駕駛許可證$410(五年)

據了解，當局建議就網約車服務牌照收取每年120萬元的牌照費用，有關費用稍高於收回成本水平。綜合考慮服務成本、網約車行業營運環境及相關持牌人的負擔能力，相信有關金額屬合適水平。

至於車輛許可證和駕駛許可證方面，據悉當局建議按全數收回成本原則釐定有關收費：發出一張有效期不超過12個月的車輛許可證的費用為1,560元，而發出一張有效期為五年的駕駛許可證的費用為410元。相關收入將取決於發出的網約車服務牌照、車輛許可證和駕駛許可證的數目。

平台籌備及上線需時 料明年中才有1萬牌照全面運作

陳恒鑌表示，平台籌備及上線需時，即使今年開始發牌，預計年底才陸續有司機上線，或需到明年中才真正有1個萬牌照全面運作，相信屆時政府已掌握實際運作數據，可按實際情況增減牌照數量，再交回立法會處理。

他強調，政府既要顧及的士運作情況，亦要照顧市民乘車需求，希望透過這1萬輛網約車補充的士運力，紓緩市民出行困難，強調若一次過發出大量牌照，可能影響的士業界生態及路面交通，因此起步階段將上限設於1萬，是較為審慎的做法。

對於網約車平台Uber早前提出，只發1.5萬個牌或致車資大幅上升。陳恒鑌表示，政府綜合議會、平台、業界及自身渠道收集意見後才作出決定，對數量定1萬個表示尊重，強調立法會推動任何新政策須以穩妥為根基，若一下子批出過多牌照，或影響的士業界及生態，甚至加劇路面負擔，這些都是不希望見到的情況。

政府早前引意見提發1.5萬個牌照

政府早前向立法會提交文件，引述有意見指出，網約車服務的需求會隨着經濟發展和遊客增長而增加，而參考其他地區的經驗，網約車的數目往往是的士的數倍 ，因而認為政府應發出多於現時的士數目（約1.8 萬輛）的車輛許可證。也有意見認為香港情況獨特，不應照搬其他地方的經驗，應採取更審慎的態度，有一些聲音主張應發出至少1萬個車輛許可證，亦有意見認為可發出多於此數、但不多於的士數目的車輛許可證（例如約1.5萬個）。

政府在文件中列明，社會輿論普遍要求政府在釐定網約車數量上限時，應充分考慮市民需求和乘車體驗，若只發出數千個車輛許可證，將不能滿足乘客對網約車的需求和維持現時的乘車體驗。

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記者：黃子龍