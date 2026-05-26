李家超出席師德師風獎頒獎禮 籲教師肩負助學生建立正確價值觀立德樹人使命

行政長官李家超今日（26日）出席第三屆「香港優秀師德師風獎評選」頒獎典禮。他致辭時表示，配合國家「十五五」規劃，特區政府正全力編製香港首個五年規劃，並推動教育、科技、人才一體化發展。他強調教師不但傳授知識，更肩負立德樹人的使命，期望教師能善用創新技術提升教學質素，為香港培養德才兼備的社會棟樑。

推動教育科技人才發展

李家超指出，今年為國家「十五五」規劃開局之年，規劃強調深化教育科技人才一體改革，堅持教育優先發展，落實立德樹人根本任務，並支持香港建設國際創新科技中心及打造國際高端人才集聚高地。他表示，特區政府正積極對接有關規劃，全力編製香港首個五年規劃，對重點發展領域作出精準部署，以更好融入國家發展大局及推動高質量發展。

行政長官李家超在第三屆「香港優秀師德師風獎評選」活動頒獎典禮致辭。政府新聞處圖片

李家超表示，特區政府正積極發展香港成為國際創科中心，並已成立教育、科技和人才委員會，全力推動教育、科技、人才一體化發展，在提升城市競爭力的同時，為國家培養具備全球視野與創新思維的新一代。他指，教師除在課室內外啓迪學生思維，更要主動擁抱科技和人工智能快速發展的機遇和挑戰，在教學中靈活應用創新技術，提升課堂互動性和學生的自主學習能力。

冀教師善用人工智能提升教學質素

李家超強調政府一直透過多元化的專業發展課程和活動，持續提升教師團隊的專業素養，並拓展教師的國際視野，推動師德師風建設，鼓勵教師以身作則，培養學生正確的價值觀和社會責任感，為教育強國建設貢獻力量。

行政長官李家超（中）出席第三屆「香港優秀師德師風獎評選」活動頒獎典禮。政府新聞處圖片

引《禮記》籲教師肩負立德樹人使命

李家超引述《禮記．學記》「師嚴然後道尊，道尊然後民知敬學。」，指教師不但是知識的傳遞者，更肩負協助學生建立正確的價值觀、立德樹人的使命。重申優秀教師對教育事業，以至整個國家和民族發展都至關重要，而成為一個好老師，最根本的要求就是高尚的師德。師德是教師的立身之本，秉持理想、堅守道德、豐富學問、仁愛待人，都是良好師德的表現。

行政長官李家超（中）出席第三屆「香港優秀師德師風獎評選」活動頒獎典禮。政府新聞處圖片

李家超希望教師繼續秉持專業理念，堅守教育初心，持續在教育的道路上發光發亮，作育英才，為國家、為香港培養更多德才兼備、愛國愛港的社會棟樑。