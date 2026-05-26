神舟二十三號︱議員倡設「航天專員」統籌產業鏈 善用本港融資及科研優勢 拓商業航天專業服務

搭載首位港產航天員黎家盈等三名乘組人員的神舟二十三號載人飛船，日前成功發射並對接太空站天和核心艙。香港航天科技產業聯盟主席邱達根今早（26日）在電台節目表示，事件標誌香港參與國家頂尖航天任務邁向新里程，建議特區政府設立「航天專員」統籌產業鏈，並善用本港融資、專業服務及科研優勢，大力發展商業航天及長期太空探索項目。

邱達根倡設航天專員 統籌學界業界資源

香港航天科技產業聯盟主席邱達根指出，國家「十五五」規劃已將商業航天列為重要未來產業。太空探索方面，邱達根表示，以往本港大學多參與「一次性」的科研項目，例如月壤探測，但他期望未來香港能爭取具連貫性的長期項目，例如將未來月球基地或太空望遠鏡收集的數據，長期傳輸至香港進行運算及分析。此外，本港亦有InnoHK的實驗室正積極研究太空3D打印及太空新材料等前沿技術。

目前本港航天項目較為分散，邱達根認為可在創科局轄下設立「航天專員」或專責辦公室，透過專員集中梳理及統籌現有的學界與業界資源，能為香港在國家航天產業鏈中確立更清晰的發展定位。

商業航天方面，邱達根認為火箭研發及發射重心雖在內地，但香港在衛星設計、低軌衛星數據營運上具備優良底蘊。他相信，本港制度優勢能為航天產業鏈提供完善的下游及專業服務，包括為國際衛星網絡提供保險、合約簽署、法律仲裁，甚至拓展太空碎片處理等新興商業市場。

黃永威：發揮金融中心優勢 提供融資平台

工業界立法會議員黃永威亦在同一節目表示，港產航天員升空及科大「天韻相機」的應用，證明香港有能力參與全球最頂尖的航天任務。他強調，商業航天項目，如低軌衛星網，需要龐大資金規模，香港應充分發揮國際金融中心優勢，為相關商業應用、深空探測及新物料技術研發提供融資平台。

科技定位上，黃永威認為除了由大學牽頭的精密儀器研發外，香港在通訊領域潛力巨大。他指，若香港能依托國家技術建立頂尖的「量子加密通訊平台」，將能實現「零洩密」的高安全傳輸，對未來全球通訊模式帶來顛覆性影響。