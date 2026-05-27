議政隨想︱范駿華：《首位「港產太空人」 照亮青年報國逐夢之路》

飛上太空、遨遊星海，探尋浩瀚宇宙，是無數人共同憧憬，亦是歷代港人心之所向。日前（24日晚），神舟二十三號載人飛船發射升空，迎來舉世矚目的歷史時刻。來自香港警隊的黎家盈博士憑藉實力脫穎而出，代表香港出征國家航天任務，成為港澳地區首位航天載荷專家，同時亦是首位港籍太空人，為香港歷史添上濃墨重彩的一筆。

黎博士參與的神舟二十三號飛行任務，是國家首次在港澳地區選拔載荷專家進駐太空，讓香江智慧隨神舟飛船馳騁宇宙、熠熠生輝。這份信任與關顧重如千鈞，不僅是國家對香港科研能力的充分肯定，更足見國家長久以來對香港發展的悉心厚愛與鼎力支持。

神舟二十三號載人飛船發射升空。路透社

回顧黎博士的「逐夢航天路」，從香港警隊資訊科技部門到通過嚴苛選拔成功躋身國家航天員隊伍。她的經歷印證了香港與國家同心同行，更詮釋出只要心繫家國、篤定追夢，便能在國家發展的宏偉藍圖中找到自己的座標繼而盡情施展。黎博士為香港青年樹立起典範，相信亦將激發新生代對科研熱忱與民族自豪，鼓勵更多青年把握發展機遇，在國家戰略性前沿科技領域中潛心鑽研、積極貢獻。

此次航天任務正是國家全力支香港發展創科產業的明確信號，亦是香港參與國家航天科技建設的全新起點。伴隨國家「十五五」規劃著力推進航天強國建設的時代契機，香港應憑藉「一國兩制」獨特優勢與雄厚科研基礎，通過加速推進北部都會區建設，優化科研成果轉化體系等方式，進一步融入及服務國家整體戰略，持續在科技研發與人才培育領域貢獻香港力量。

范駿華