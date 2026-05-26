大棋盤︱公務員評核擬「拉Curve」難落刀 議員獻計解決方法 資深公僕憂同事「互扯後腳」

公務員增薪點（俗稱「跳point」）制度一直被詬病形同虛設，只有極少數人不獲增薪點。政府計劃改變評核機制，據悉將引入「拉Curve」方式，不獲增薪點的評級將有至少5%公務員。局方願意踏出改革一步，固然值得稱讚，但同樣要注意具體操作上如何避免一刀切，產生潛在不公現象。

過去5年，因表現欠佳不獲增薪點的公務員僅94人。綜合消息，政府計劃就不同級別人數設上下限，表現最好的第一級佔應不多於10%、最多可達15%；表現欠佳的第四至第六級共佔不少於10%，最少5%，以現時公務員約17萬人推算，即約8500至1.7萬人。

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公務員增薪點醞釀改革 有公僕關注「如何釐定範圍」

憂工作上「互扯後腳」

消息一出引起勞工界反彈，擔心形成「馬房文化」、加劇「擦鞋」。不過有資深公務員認為是過慮，因任何工作場所，涉及人事合作必然存在這些現象，即使不「拉Curve」，一樣會因為內部晉升機會等競爭，衍生類似的山頭文化。

該人反而較擔心，如何釐定5%範圍，「到底係用一個局、一個署，定還是一個部門計算？抑或整個政府咁計？」若計算範圍太大，不同工種之間欠可比性，「正如你唔會把前線清潔工去同AO比較」；若範圍太小，部分工種較特殊、人數少，若彼此表現接近，是否也要被逼「交人頭」：「講得衰啲，會唔會為咗唔想做嗰5%，爭job做甚至互扯後腳？」笑言不能對人性抱太大信心，尤其當切身利益受威脅。

實政圓桌議員莊豪鋒表示，明白不同工種情況有別，亦不同意一刀切，建議就每個工種各自設具體、可量化的評分標準，例如KPI完成度、犯錯率等。他認為經常跨部門工作的崗位，可加入其他部門評核；服務面向大眾的部門，則可加入市民反饋作為評分指標之一，寫清楚計分方式。得出最終評分後，將之放入整體公務員的總分布中，計算表現水平得出評級，即「細分入大Curve」。

莊豪鋒獻計「細分入大Curve」 防止過於一刀切

若然整個部門工作達標，可能所有員工都有機會「跳point」。莊豪鋒承認建議較複雜，但新制度目的是改善公務員表現，政府訂立新評核制度時，需做得完備。

民建聯林琳則指，社會共識是增薪點制度有很大問題，難以達到鼓勵公務員提升表現的目的。她說不同崗位各有特性，難一概而論，建議政府實行時保留彈性，將評核權力下放予各部門，由最熟悉運作的部門首長釐定評核範圍。她坦言「拉Curve」無論如何都有一定「交數」成分，總有人不滿，政府願改革已是好事。

料個別部門職系先試行

有官場中人相信，當局會先從個別部門或職系試行，了解實際操作後再擴大範圍。亦有首長級公務員指，目前很多細節未清晰，例如已達頂薪者是否計算在「拉Curve」範圍、會否加入直屬上司以外的評核者等，有待當局公布。他指「拉Curve」執行上可能有難以預想的技術細節疑難，建議先選取一些人數夠多的職系試行。

目前部分學校、公營機構等，可能參照政府「跳point」安排，新制度又應否涵蓋這些崗位？教育界議員鄧飛指，沒聽聞會擴展至學校，現時不少津校教師根據年資「跳point」，但其表現評核機制與公務員天差地別。目前教師評核一般分為自評、校外評核兩部分，而最終表現評級是不會逐個告知學校，校方只會知道整體數據分布。他認為兩者有極多不能銜接之處，若硬性規定難令人信服。

聶風