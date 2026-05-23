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公務員加薪︱增薪點評核制度擬改為「拉Curve」 最少8500人不獲跳Point 勞工界反對

政情
更新時間：21:25 2026-05-23 HKT
發佈時間：21:25 2026-05-23 HKT

去年《施政報告》提出強化公務員評核機制，更有效反映和區分人員的工作表現等級。公務員一直被詬病幾乎自動「跳Point」，有消息指政府計劃改變評核制度，變成「常態分布評級」，即俗稱「拉Curve」，初步方向是表現最差的最少5%公務員將不獲增薪點。以現時約17萬公務員計，即最少8500人不獲跳Point。

「跳point」是公務員薪級表獨有制度，釐定不同職系的起薪和頂薪，公務員除年度薪酬調整外，亦享有增薪點。目前公務員考績報告分成A至F級，除非有明顯犯錯，否則可獲「C」或以上，即「表現達預期水準」並得以跳薪。過去5年，只得約90名公務員因表現欠佳而不獲增薪點。

公務員事務局將在短期內提出改革評核方案，有消息指，6級評核機制將維持不變，但計劃提出表現最好的第一級佔應不多於10%，但最多可達15%，即約1.7萬至2.5萬人；表現欠佳的第四至第六級共佔不少於10%，最少5%，即約8500至1.7萬人。比例最高是屬表現達應有水平的第三級，提議約佔一半。當局亦擬建議第四至第六級者，不應集中於職位低或在試用期的公務員。

田北辰讚行出改革一步

實政圓桌召集人田北辰認為，現時自動跳Point形同虛設，公務員跟私人市場加薪之餘，還有自動跳薪，即雙重加薪，早已要求政府檢討。對於最新傳出的改革方向，他形容局長楊何蓓茵肯聽意見，「真係去做嘢，呢點真係要讚。」

他又指，據了解現時未達頂點的公務員約有13萬人，倘按此方案，即是差不多6500人「無得跳」，比上年只得38人不獲增薪增加170倍，升幅相當大，「香港咁多年嚟，公務員任何改革都係困難重重，可以終於跨出呢一步。」

勞聯指不公平 擔心主管向新入職公務員派差評

不過有勞工界擔心衍生馬房文化，勞聯議員周小松認為，上述機制容易造成不公平，可能出現擦鞋文化，部份人可能選擇向新入職的公務員派出較差的評級。他稱未聽聞具體情況，但反對「拉Curve」形式評核。

田北辰則指，有意見擔心部分上司「夾硬搵5%出嚟交數」，他認為不太可能，「100個人只有5個無得額外跳point，統計學上係好正常，根本無需要夾硬交數。」

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