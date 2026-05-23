神舟二十三號｜黎家盈成首位港人載荷專家 查毅超博士 : 充分體現國家對香港創科人才高度信任

香港載荷專家黎家盈周日晚將乘坐神舟二十三號飛船上太空。香港科技園公司熱烈恭賀她成為首名港人載荷專家，加入神舟二十三號乘組，並將執行為期6個月的空間站任務。科技園公司對此深感振奮，並衷心感謝國家對香港科研實力及創科人才的高度肯定與支持。

查毅超 : 是對香港創科人才培育及科研實力重大鼓舞

香港科技園公司主席查毅超博士表示：「我謹代表香港科技園公司，向獲選為國家載荷專家的黎家盈博士致以最誠摯的祝賀。科技園公司一直致力推動香港創科生態圈蓬勃發展，匯聚海內外頂尖科研力量、初創企業、研發機構及產業夥伴，促進科研成果轉化及產學研合作。於2022年，科技園公司獲選為載荷專家初選招募的指定機構之一，積極鼓勵園區內符合初選要求的科研人員踴躍報名。能夠參與國家載人航天工程相關選拔工作，科技園公司深感榮幸；今日首名港人獲選為載荷專家，更是對香港創科人才培育及科研實力的重大鼓舞。」

他續指：「香港特區政府一直積極部署並大力支持航天科技發展。其中，透過『InnoHK創新香港研發平台』資助成立的香港太空機械人與能源中心，已完成國家航天局探月與航天工程中心委派的國際合作項目，充分展現香港在太空機械人、能源系統及航天相關技術方面的科研能力。科技園公司將繼續全力支援包括進駐香港科學園的InnoHK研發平台在內的相關研發機構，推動更多跨學科、跨地域及跨界別合作。我們深信，這一歷史性壯舉將點燃新一代香港年輕人的創科夢，吸引更多人才投身科研。科技園公司將繼續全力構建更完善的創科生態圈，為本地科研人才搭建更廣闊的舞台，共同為國家的航天征途與科技自立自強貢獻關鍵力量。」

香港科技園公司表示，國家航天事業成就斐然、舉世矚目。香港科研人員能夠親身參與國家航天任務，不僅是香港創科發展的重要里程碑，更是香港融入國家科技發展大局的光榮見證。黎家盈以香港特區載荷專家的身份，參與國家空間站任務，將有機會在太空環境中進行科研工作，標誌着香港創科發展踏上新台階，更充分體現國家對香港青年及科研工作者及科技人才的莫大信任與厚愛。

科技園公司表示，香港科研人員能親身參與國家航天任務，是香港融入國家科技發展大局的光榮見證，標誌着香港創科發展踏上新台階。

香港一直積極參與國家航天工程發展，並在多個重要任務中貢獻所長，包括為月球及火星探測任務提供系統、儀器及技術支援，以及參與空間搭載實驗等。這些成果充分展示香港科研團隊在航天科技、機械人技術、能源系統、先進製造、人工智能及數據分析等領域的深厚基礎和國際視野，亦反映香港創科生態圈具備服務國家重大科技任務的能力。

科技園公司2022年獲選為載荷專家初選招募指定機構之一

科技園公司一直致力推動香港創科生態圈蓬勃發展，匯聚海內外頂尖科研力量、初創企業、研發機構及產業夥伴，促進科研成果轉化及產學研合作。科技園公司2022年獲選為載荷專家初選招募的指定機構之一，積極鼓勵園區內符合初選要求的科研人員踴躍報名。能夠參與國家載人航天工程相關選拔工作，科技園公司深感榮幸；今日首名港人獲選為載荷專家，更是對香港創科人才培育及科研實力的重大鼓舞。

香港政府一直積極部署並大力支持航天科技發展。其中，透過「InnoHK創新香港研發平台」資助成立的香港太空機械人與能源中心，已完成國家航天局探月與航天工程中心委派的國際合作項目，展現香港在太空機械人、能源系統及航天相關技術方面的科研能力。科技園公司將繼續支援包括進駐香港科學園的InnoHK研發平台在內的相關研發機構，推動更多跨學科、跨地域及跨界別合作，助力香港科研成果更好服務國家所需。

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黎家盈成首名港人載荷專家 將激勵香港年輕一代投身創科航天領域

展望未來，國家「十五五」規劃強調科技自立自強，並明確支持香港特區建設國際創新科技中心。黎家盈成為首名港人載荷專家，將進一步激勵香港年輕一代投身創科及航天科技領域，發揮所長、追尋「航天夢」。科技園公司將以此為動力，繼續壯大香港創科生態圈，推動科研、產業、資本及人才緊密協作，為香港創科注入新動能。

科技園公司衷心祝願黎家盈及神舟二十三號乘組任務圓滿成功。科技園公司將繼續與特區政府、科研機構、大學、企業及業界夥伴攜手合作，積極推動香港更深度融入國家發展大局，服務國家高水平科技自立自強，共同開創香港創科及國家航天事業的新篇章。