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神舟二十三號｜ 中總恭賀黎家盈成第四批國家航天員  蔡冠深：充分體現中央對香港科研實力高度肯定

政情
更新時間：14:52 2026-05-23 HKT
發佈時間：14:52 2026-05-23 HKT

香港載荷專家黎家盈成功入選國家航天員選拔，香港中華總商會表示，致以最熱烈祝賀。中總會長蔡冠深表示，這是令全港市民引以為傲的歷史性時刻，充分體現了中央對香港科研實力的高度肯定和信任。

蔡冠深指出，香港代表有機會參與國家載人航天任務，彰顯了「一國兩制」的獨特優勢，更為香港建設國際創新科技中心、發展新質生產力注入強大信心。這將極大激發本地青年對科學創新的熱情。

中總表示，一直積極推動航天科技發展與青少年航天教育，包括與康樂及文化事務署等機構合辦「少年太空人體驗營」，挑選本港中學生前往內地航天基地接受訓練等。

中總指，衷心祝願神舟二十三號飛行任務圓滿成功，期待「香港面孔」早日翱翔太空，在國家建設航天強國的征程中貢獻香港力量，為國增光。


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