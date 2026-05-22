北都專屬法例公眾諮詢結束 6月向立法會匯報諮詢結果

北都專屬法例的公眾諮詢於今天(22)結束。發展局表示，過去兩個月，除了接收書面意見外，亦與社會各界人士會面，聽取他們對法例擬議內容的看法，當中包括立法會發展事務委員會、新界鄉議局、元朗及北區區議會、北部都會區諮詢委員會、城市規劃委員會、環境諮詢委員會、土地及建設諮詢委員會、專業學會，以及地產、建造業和工商界別的商會，並特別安排與青年人就北都整體發展以至專屬法例交流。持份者普遍支持透過北都專屬法例為北都發展拆牆鬆綁，並就法例的擬議內容提供具體意見。

發展局指，正整理和分析所收集到的意見，並計劃在6月向立法會發展事務委員會匯報公眾諮詢的結果，以期在年中向立法會提交主體法例的條例草案，並爭取在年內通過，盡早為北都發展落實便利措施，加快建設和吸引企業落戶，惠及經濟民生。