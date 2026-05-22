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大棋盤｜律師會理事改選有競爭 湯文龍料再「冧莊」會長

政情
更新時間：09:04 2026-05-22 HKT
發佈時間：09:04 2026-05-22 HKT

香港律師會本月28日舉行周年大會，其中一項議程是改選理事會，今次有7人報名競逐6個空缺，打破過去3年皆是「等額選舉」的局面。不過今年戰況亦難言激烈，事關5名現任理事爭取「冧莊」，連同新人合組6人名單參選，面對後來加入戰團的「卡梅倫」，前者選情被看高一線。

律師會理事會有20名理事，每年改選其中5至6席，之前連續3年換屆均在無競爭下自動當選。數年前香港最動盪時期，作為專業團體的律師會亦捲入政治當中，改選理事會出現壁壘分明的陣營對決，但近年已徹底告別政治化，回歸專業。律師會近年亦多次訪京，備受重視。

今次理事會改選，現任理事鄭程、徐凱怡、傅嘉綿、譚雪欣、趙彤競逐連任，聯同新參選的胡慶業聯合參選及宣傳。他們提出8項參選承諾，包括拓展香港法律服務的國際視野；維護法律專業的尊嚴與獨立性；推動法律界把握國家「十五五」規劃機遇，在大灣區建設、綠色發展、科技創新及高水平對外開放等領域，為跨境法律事務提供專業支援；支援年輕律師及新生代發展等。

6人合組名單似是志在必得，但遇上名為David Cameron的律師「單挑」，跟英國前首相卡梅倫「撞名」。翻查資料，David Cameron由美國來港執業，擅長企業及跨境法律等事務，曾任職多間大行。其競選宣言希望連結傳統大行與新一代小型律師行，同時行業規管應合乎比例，並維持香港法律專業的高水平。有法律界中人說，未聞這位「卡梅倫」有參與過律師會事務，業界對他認識不多，勝算如何大家可自行評估。

至於正副會長職位，有待新一屆理事會名單出爐後，在首次理事會互選產生。律師會會長一年一任，按慣例一般連任一次，但並非硬性規定，過去有人連任3年會長，最近的例子是現為法援署署長的陳澤銘。現任會長湯文龍2024年上任，去年成功連任，有法律界人士估計，如無意外湯文龍會再次「冧莊」多做一年。

湯文龍掌舵律師會後，一直對外推廣香港法律服務，又鼓勵業界對接「十五五」規劃，強調香港的國際化程度首屈一指，法律專業服務既能協助內地企業「走出去」，亦能助力海外企業「引進來」。他今年4月帶隊訪京時，向司法部提出建議，將現時的大灣區律師制度試點計劃，變成長期的考試制度，讓大灣區律師正式成為中國律師制度的一部分，為行業自律管理，拓展業務、保護當事人利益等提供明確的法律基礎。

他任內亦經歷多宗國安大案判決，包括黎智英案，他曾受訪指國際社會對案件有誤解，作為法律界有責任說出事實，強調法庭是根據證據判案，審訊過程公平公開。去年宏福苑大火事件後，律師會亦積極支援災民，如設立緊急免費法律熱線，由義務律師就人身傷亡、遺囑與遺產等提供意見，之後有災民贈予字畫以表謝意。

聶風

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