立法會全體議員7.19至7.25赴京考察 回歸以來首次 李慧琼冀助推首份香港五年規劃

立法會主席李慧琼預告，全體議員將於7月19日至25日前往北京，參與國家事務研修考察。她表示，這是香港回歸以來首次全體議員赴京考察，歷史意義重大。立法會內務委員會明天（22日）將會討論有關事宜。

行程涵蓋專題講座與實地考察

李慧琼指，根據初步安排，研修考察行程相當豐富緊湊，包括拜訪中央港澳辦等重要機關；參與多個專題講座並與專家交流，內容涵蓋國家指導思想、國家五年規劃制定、國際地緣政治格局、國家安全、數字中國建設等。議員亦會走訪不同機關及企業，實地考察多個新質生產力產業的最新發展情況，包括航天航空、信息技術應用、傳統工業綠色轉型、新能源交通、人工智能等。議員作為香港特區立法機關及管治團隊的一員，亦會藉此機會了解全國人大的立法過程和執法監督工作，以及中國共產黨奮鬥歷程、基層治理經驗等。

李慧琼強調，全體議員期望透過是次考察，能更準確掌握中央的治國理念和發展戰略，實地了解國家在多個重要領域的最新發展情況，為香港的高質量發展取經。這定會有助立法會協助特區政府制訂首份香港五年規劃，推動香港更有效對接國家「十五五」規劃，更好融入並服務國家發展大局。