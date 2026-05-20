街牌加鴉片戰爭、抗日戰爭元素？文體旅局：設計要簡單 如有需要可提供額外史料

香港保留不少以英國官員命名街道名稱，例如砵典乍街 (Pottinger Street) ，以第一任港督砵甸乍 (Henry Pottinger)命名，亦有寶雲道、皇后大道等。選委界立法會議員陳祖光今日（20日）在立法會提出書面質詢，關注部分街道以英國官員命名，政府會否在相關地點增設解說設施，透過文字與圖片客觀交代相關歷史背景；以及研究在具歷史價值的路牌旁加設二維碼，連結至官方國民教育資訊庫或網頁，例如國民教育一站通網上資源平台。

陳祖光又提議當局篩選具重大歷史轉折意義的街道（例如涉及鴉片戰爭、抗日戰爭遺蹟或回歸進程），在解說中注入國情教育元素，讓市民及遊客透過城市漫步了解國家民族走向復興的歷程。

文體旅局：已將宣揚中華傳統美德字眼納入街道命名準則

文體旅局書面回覆表示，地政總署負責全港街道命名工作，一直視街道名稱為反映地理、歷史、文化和建設特色的語言符號。署方早已將宣揚中華傳統美德的字眼（如忠、孝、仁、義、禮、智、信等）納入街道命名的考慮準則。未來開發北部都會區及其他新發展區時，發展局和地政總署定必會參考當地的背景和特色來推動新街道的命名工作。

在路牌設計與歷史推廣方面，局方表示路政署轄下的街名牌設計首要原則為簡單、清晰且不對道路使用者造成不便。然而，若有需要，路政署會積極配合相關政策局或部門的要求，商討合適的設計並訂製新街名牌。

此外，局方強調一直採取多管齊下的方式向市民介紹香港歷史。康樂及文化事務署（康文署）持續透過博物館展覽、表演藝術、公共圖書館推介及社區工作坊等途徑推廣歷史。如有需要，康文署可向相關部門提供轄下資源中有關街道的額外歷史資料，以供他們在街道命名和展示解說時作考慮與應用。

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