油價｜業界憂燃油附加費急升削航空貨運競爭力 陳美寶：數家航司已兩度減費 將繼續密切監察調整

有議員稱接獲業界人士反映，自政府於去年撤銷對貨運燃油附加費規管後，今年個別航空公司附加費大幅上調，憂慮營運成本上升影響香港航空貨運競爭力。運輸及物流局局長陳美寶表示，過去兩個月已多次與本地航空公司會面，並安排兩次本地航空公司與貨運業界的聯席會議，而由於近期航空燃油價格稍為回落，數家本地航空公司已兩度下調貨運燃油附加費，並新增「中途航理」類別，以更靈活回應市場需求。政府將繼續密切監察燃油附加費調整，確保過程合理及透明。

截至今年4月香港機場貨運量達160萬公噸 按年增3.7%

陳美寶續稱，當局正積極與航空公司接觸，鼓勵他們臨時調配額外的貨運運力，以連接因中東局勢而出現服務不足的航點，截至今年4月，香港國際機場貨運量達160萬公噸，按年增長3.7%；貨運航班升降次數亦較去年同期增加3.2%。

燃油附加費隨市調低顯彈性 紓困措施助貨運業減壓

陳美寶又指，因應近期燃油價格下調，本地航空公司亦相應降低燃油附加費，顯示現行機制具備足夠靈活性，讓航空公司可按市場情況作出適當調整，同時政府最近推出的柴油補貼及隧道費豁免措施，亦有助紓緩本地貨運及物流業因營運成本上升而面對的壓力，當局將繼續密切監察情況。

她亦稱，現時航空公司可就由香港出發的航班，自行決定是否徵收燃油附加費及收費水平，為確保透明度，目前航空公司已按要求在其網頁或機管局數碼平台「HKIA Cargo」，公布由香港出發航班所徵收的最高貨運燃油附加費水平。

陳恒鑌：引入與國際航空燃油費或走勢綁定機制 增附加費計算透明度

提出質詢的民建聯陳恒鑌表示，國際航空燃油價格上調1倍，但本地航空公司貨運燃料附加費就加了4倍，短期或對貨運未必有很大影響，但對本港航空貨運的信心，尤其小包裹的影響會較大，甚或令業界尋求到其他地方寄貨。他關注當局會否考慮引入，一些與國際航空燃油費用或走勢綁定的機制，令這些附加費計算更透明。

陳美寶表示，航空燃料價格佔航空公司營運成本高達三成，對於營運可持續性帶來很大影響，而航空公司維持運力相當重要，本地貨運業界亦很重視。對於一些貨物種類，例如小包裹，當局已指示民航處作出靈活處理。

她表示，國際燃油價格近期有少許下調跡象，但航空燃料需要提煉及視乎中東煉油廠供應，因此供應出現緊張，價格未必與國際燃油價格相適應，但政府會繼續與航空公司溝通。

記者：郭詠欣

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