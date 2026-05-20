律政司研政府合約納入使用國際調解院條款 籌備建「香港國際法律服務大樓」

《十五五規劃綱要》提出支持香港深化「國際法律及解決爭議服務中心」的定位，有議員關注香港如何推動爭議解決服務的發展。律政司司長林定國表示，律政司正研究如何加強在政府合約中，納入調解條款的政策基礎上，使用國際調解院的調解服務，政府亦與國際調解院探討設立專門的商品交易爭端調解員名冊。

「國際法律服務大樓」毗鄰調解院總部

林定國表示，政府亦正探討在今年的「法律周」、「一帶一路高峰論壇」及「亞太經合組織財長會議」中推廣國際調解院的機會，同時律政司正籌備建設「香港國際法律服務大樓」，毗鄰國際調解院總部，該大樓將設有世界級會議廳、培訓設施、爭端解決設施、供本地及國際法律相關機構使用的辦公空間，並為國際調解院提供額外空間。

他續稱，會視乎資源情況，律政司亦會加強香港國際法律人才培訓學院的角色和功能，並將其總部設於香港國際法律服務大樓，律政司亦會繼續吸引提供國際法律及爭端解決服務的機構在香港設立辦事處，以推動國際合作，例如今年將設立的「國際統一私法協會亞太聯絡辦事處」。

陳曼琪：香港國際商事仲裁服務需要產業化

選委界陳曼琪表示，對於如何整合香港現有法律及爭議解決資源，加強發展爭議解決服務，很多業界反映想開拓仲裁業務，但現時仲裁案件數量不夠，很多律師都望門興嘆，直指香港國際商事仲裁服務需要產業化，可透過吸引不同海內外的國際仲裁機構落戶香港，倍數式增加在香港的仲裁案件，令香港法律界能開拓仲裁業務。

她關注政府有無計劃推廣吸引內地仲裁機構落戶香港，同時向海內外企業增加宣傳，港資、港仲裁的適用性，從而讓香港法律界透過內地仲裁機構，增加在香港的仲裁案件數目。

內地4個具規模仲裁機構已在港設立代表處

林定國表示，歡迎任何仲裁機構希望在香港設立營運代表處，或任何方式營運都可以，而事實上4個規模相當大的內地仲裁機構，在香港已設立代表處，如內地有其他仲裁機構有興趣落戶香港，他一定是大力支持、非常歡迎。他續稱，律政司在內地參與任何活動，又或內地朋友來香港，都會推廣香港的仲裁環境，亦表達歡迎他們來港，加強在香港的運作。

記者：郭詠欣

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