范駿華關注會否增體育贊助開支扣減及稅務優惠 文體旅局：目前不考慮

國家「十五五」規劃強調要全面推動體育產業高質量發展，選委界議員范駿華今（20日）提出書面質詢，關注本港體育產業高度依賴政府資助、缺乏體育贊助措施，及鼓勵商界及私營機構出資的稅務優惠有限等挑戰。文化體育及旅遊局局長羅淑佩答覆時指出，政府2026-27年度的體育發展預算開支約81億元，較10年前的約48億元增幅接近七成，正積極落實體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化的「五化政策」。

對於會否優化扣減措施或協助體育總會轉型為慈善機構以吸引贊助，當局表示目前不會考慮為體育贊助的開支提供扣減或額外稅務優惠。局方解釋，商業機構透過贊助體育項目以推廣其業務的開支，已可根據《稅務條例》獲准扣除為應評稅利潤，而向獲豁免繳稅的慈善機構捐款已有扣除安排，再加上現時香港低稅率。

2024-25年度「M」品牌計劃吸引逾4億商業贊助

范駿華亦關注，甄選「M」品牌計劃時會否加強考慮推動本地體育發展所作貢獻、吸引商業贊助能力及市民參與隊際運動積極性的因素。當局回應指，會按既定機制審批每一項活動申請，審批準則包括活動性質與重要程度、財政營運能力（包括來自私營機構的贊助）、帶動經濟的作用、傳媒報道和市場推廣計劃、對公眾吸引力和社會效益、對體育發展作用，以及主辦機構的能力、技術和行政質素等，以確保公帑資源得以善用，為香港帶來最大整體效益。

局方表示，2024-25年度，共有30項大型體育活動獲「M」品牌認可，共吸引約4.02億元商業贊助，並獲約2.84億元配對撥款 。此外，藝術及體育發展基金體育部分在同年亦支持了120項活動，涉及約1,300萬元商業贊助，及約1,200萬元配對撥款，支援體育總會在港舉辦國際賽事 。

2023年體育產值440億 佔本地GDP 1.5%

當局引述統計處2025年公布最新資料指，2023年香港體育及相關活動以基本價格計算的增加價值為440億元，較2022年增加15.1%，佔本地生產總值的1.5%。就業人數方面，2023年香港體育及相關活動的就業人數超過8萬人，較2022年增加12.8%。

局方強調，正積極推行不同措施，包括推動全民運動以建立社區運動文化、吸引世界級賽事落戶以推動「體育+盛事」發展並吸引商業投資，以及善用啟德體育園發展主場經濟等。政府將繼續與體育界保持緊密溝通，制訂進一步促進體育產業化的政策。