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行政長官下月率團出訪中亞地區  中總冀拓展更多經貿框架 促成項目對接

政情
更新時間：12:04 2026-05-20 HKT
發佈時間：12:04 2026-05-20 HKT

行政長官李家超昨（19日）宣布，將於下月初率領代表團出訪哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，其間會與兩國政府高層官員會面。香港中華總商會對此表示歡迎及支持。

全國政協常委、中總會長蔡冠深指出，面對環球政經新格局變化，香港與中亞地區將迎來更廣泛合作新機遇。中亞資源豐富，香港則具備資本自由流動、健全法治及國際仲裁等制度優勢，同時亦是聯通內地與東盟市場的重要樞紐。雙方合作空間廣闊。

蔡冠深期望此行能拓展更多經貿框架、促成項目對接，讓香港專業服務參與中亞大型基建項目。

中總將繼續與特區政府攜手，透過商務配對、專題研討及高層互訪，支援中亞企業在港順利落地，同時助力內地企業穩步出海。

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