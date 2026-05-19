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《聽我講：一齊企硬 唔TAKE嘢》線上頒獎禮 郭富城頒「最佳動作演繹獎」｜Kelly Online

政情
更新時間：11:44 2026-05-19 HKT
發佈時間：11:44 2026-05-19 HKT

保安局禁毒處為推廣2026年最新禁毒口號及舞蹈，舉辦「聽我講 一齊企硬 唔take嘢」網上頒獎典禮，表揚以創意宣揚禁毒訊息的網絡創作者。活動邀請保安局局長鄧炳強及榮譽禁毒專員郭富城等多位重量級嘉賓頒發六大獎項，呼籲大眾以緊貼潮流的方式抗拒毒品誘惑。

星級嘉賓頒發多項創意大獎

是次網上頒獎典禮旨在表揚於網上以無限創意推廣新口號及舞蹈的創作者，並邀請得多位重量級嘉賓頒發獎項。當中「最佳動作演繹獎」由郭富城頒予得獎者「水水」；「最有隊形獎」由香港羽毛球混雙代表謝影雪及鄧俊文頒予「Oscar」；「最正打招呼獎」由楊采妮頒予「純情小中村」。此外，殿堂級創作人張叔平亦獲邀擔任嘉賓，將「估你唔到創作獎」頒予得獎者「Old Seafood Office」。

陳奕迅馮德倫奪市場效應獎

在眾多獎項中，「最強市場效應獎」由Marketing Interactive編輯Karen Wong頒發，得獎者為陳奕迅及馮德倫。兩人早前在香港電影金像獎頒獎典禮上，帶領全場齊呼「一齊企硬」的禁毒口號，成功引發極大迴響並奪得該項殊榮。

鄧炳強親頒最強禁毒宣傳獎

典禮上備受矚目的「最強禁毒宣傳獎」，由鄧炳強親自頒發，最終由「AGS(5)」獲得。大會在頒獎典禮尾聲特別呼籲社會大眾繼續發揮創意，宣揚禁毒訊息，共同支持抗毒工作。

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