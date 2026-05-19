網約車︱李家超：首階段總量管控平衡三因素 需兼顧道路承載力 上半年提交附屬法例

運物局早前向立法會提交網約車規管附屬法例修訂建議詳情，文件中指出有意見認為可發出1萬至1萬5千個牌照，有網約車平台明言若數量太少，或於部分時段加價7成。行政長官李家超在出席行會前見記者表示，當局正聽取各界意見，首階段管控將平衡市民需求、香港交通獨特性及建立監察機制三大因素。政府將於今年上半年內向立法會提交附屬法例，並加強打擊非法「白牌車」活動。

首階段管控需平衡三大因素

李家超指出，網約車在過去十多年一直缺乏法律規管，本屆政府已致力填補相關法律空白，於去年10月制定了規管網約車的法律框架及主體法例，當中清楚列明網約車的數目必須實施總量管控。他表示，理解社會各界包括平台、營運商、的士業界及市民對此提出不同意見，運物局正全面聽取各方聲音，並會以實際情況與數據為基礎，審慎制定合適方案。

針對首階段的總量管控，李家超強調必須平衡三個關鍵因素。第一，必須考慮市民的實際需要，確保市民乘車體驗大致維持不變；第二，需顧及香港的獨特性，包括本地道路的承載能力，以及每日約有九成市民依賴公共交通工具等特點；第三，政府需要建立完善機制，以監察市場實際的營運情況與數據，從而進行動態評估與檢視。

促的士網約車良性競爭 嚴打非法白牌車

李家超強調，政府規管目標是令網約車服務在合法、合規及安全的框架下運作，並同時促進的士與網約車之間的良性競爭與互補，提升整體點對點交通服務的質素，為市民提供更多元及可靠的選擇。

在規管同時，政府亦會加強執法，嚴厲打擊違例車輛及不合規的「白牌車」活動。李家超補充，在綜合考慮各方意見及審視相關數據後，政府將於今年上半年內，向立法會提交附屬法例以作審議。

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