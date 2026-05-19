直播︱賦權宏福苑獨立委員會傳召黃碧嬌？李家超回應提兩大原則

特首李家超今早（5月19日）出席行政會議前見記者。《星島頭條》直擊記者會重點內容。

升格獨立委員會？李家超提兩大原則：委員會獨立運作、有需要可提要求

【09:45】李家超指，將於6月初率領代表團出訪中亞，包括哈薩克及烏茲別克。兩國都是中亞龐大市場，天然資源豐富，經濟潛力優厚。成員包括政府官員，另有60位高級別商界代表，當中香港代表包括逾30人。這規模比起去年的中東訪問團更大。

他指是次出訪目的有三：進一步開拓新興市場，奠定基礎；加強政府與政府間的關係往來，推動雙方更緊密合作；構建「樞紐對樞紐」的合作模式。

【09:55】被問到政府向宏福苑居民發收購通知書，有居民希望開業主大會後才做決定，李家超指收購方案以情理法兼備為原則，政府已向各單位業主發信，希望其細心閱讀各方案，按考慮選擇，目前正收集信件，正式情況要交由委員會工作審視，明白社會對事件的關心，政府考慮方案時受影響家庭的困難、物業主場情況、謹慎運用公共資源等。

李家超指，每一個方案都要考慮實質可行性，政府從中亦承擔了很多不確定性，如保險、訴訟等，希望大家細心考慮需要，政府亦會繼續做好解說及支援工作。

他明白有人要求開業主大會，相關管理公司已召開簡介會，解釋不同帳目的退款安排等，管理公司亦已向土地審裁處尋求指示。

【09:58】被問到獨立委員會會否升格調查委員會，傳召屢被居民點名的區議員黃碧嬌等人。李家超指高度肯定陸官及兩名委員的工作，任何獨立委員會運作模式都是獨立進行，他已給予委員會最大靈活度及自主度，如有需要可向其提出要求。他重申委員會是獨立運作，委員會會作最適當判斷和安排。

【10:02】就網約車發牌，李家超指政府要做好數量管控，會考慮各方意見，上半年提交附屬法例予立法會。

【10:10】就宏福苑大火揭示部分政府部門失職，會否影響公務員加薪考慮。李家超指整個公務員涉及約17萬同事，看表現應看整體性，獨立委員會正作審視，責任承擔方面會作處理。在上樓執拾工作中，每日都有近千名同事協助受影響家庭。過程中政府亦以民為本、安全有序等原則。今次參與的公務員同事，來自很多不同部門，且工作性質與本身崗位無關，是自願幫忙。

因此他會整體審視公務員表現，薪酬趨勢調查委員會今月內會公布調查初步結果，政府一向考慮六大因素。他指今年做法會一致，又提醒政府決定會影響私人市場，政府會考慮各方因素再作決定。