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憲法基本法︱范駿華倡訂長遠推廣計劃 政府：宣傳工作「細水長流」

政情
更新時間：15:49 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:49 2026-05-18 HKT

政府近年積極推廣《憲法》和《基本法》。有議員關注除了每年舉辦國家憲法日活動外，當局會否制定政府主導、具持續性的長遠專屬推廣計劃。政制及內地事務局副局長胡健民今日（18日）到立法會出席政制事務委員會會議時表示，政府推廣憲法、基本法等的宣傳工作會一直持續，「細水長流」地進行。

宣傳工作細水長流 每年訂立推廣主題

勵進教育中心主席、選委界議員范駿華表示，注意到各政策局先後推出多項具代表性的宣傳活動和推廣項目，全力在社會層面普及憲法、基本法和國家安全觀念，對此予以充分認同和堅定支持。他關注除了每年舉辦國家憲法日活動外，當局會否制定政府主導、具持續性的長遠專屬推廣計劃。

他續指，隨着相關推廣教育工作持續推行多年，本港教師對於憲法第31條以及基本法的核心條文等基礎內容已普遍熟悉掌握，認為現在正是合適的階段推動相關教育工作由淺入深，邁向深化層面，關注當局會否規劃循序漸進的深化教育工作，例如增設進階培訓課程、專題研習工作坊等，進一步向師生普及憲法背後的立法精神。 

胡健民表示，政府推廣憲法、基本法等的宣傳工作會一直持續，「細水長流」地進行。當局每年都有一個推廣主題，近年將國安教育納入後，更加注重香港的憲制秩序與國家安全的聯繫，主題亦會因應當時情況有重點的轉變。

胡健民：國安風險具長期性及隱蔽性

教育局首席教育主任何燕萍補充，教育局重視教師培訓，目前已提供不同形式的專業發展活動，涵蓋新入職教師、在職教師和晉升教師的核心培訓課程。在國家安全教育方面，當局早前已舉辦一系列到校工作坊。教育局會循着范的意見，再跟不同的科組和部門進行商討。

民建聯陳永光表示，隨着香港國安法和維護國家安全條例落實，香港目前已進入 「良政善治」的關鍵發展期，但他不排除部分市民會因此而鬆懈，甚至認為現在已經是天下太平，關注有何措施提醒市民維護國家安全是沒有完成的時間，要時刻警惕外部勢力干預、軟對抗等帶來的國安威脅。

胡健民認同國家安全的風險具長期性及隱蔽性，特區政府會持續進行宣傳教育工作，絕不鬆懈。他指出，當局會繼續透過全民國家安全教育日、學校及社區教育、網上多媒體平台等多種渠道，提醒市民保持警覺，防範外部勢力干預及虛假資訊。

記者：黃子龍

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