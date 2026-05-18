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職訓局升學就業率達標 正全面推動AI教學 試行機械化承諾妥善調配員工

政情
更新時間：13:34 2026-05-18 HKT
發佈時間：13:34 2026-05-18 HKT

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今（18日）舉行會議，討論職訓局的機構管治、資源運用及人力政策。 有議員關注關鍵效績指標、人工智能培訓、人力資源等問題。教育局副局長施俊輝表示，職訓局將會繼續嚴格遵守從審慎理財以及良好管治的原則，確保公帑用得其所同時持續提升教學質素以配合政府政策以及社會發展需要。

教學人員設AI學習指標

選委界陳祖光關注職訓局的關鍵效績指標（KPI），職業訓練局執行幹事唐智強表示，相關指標包括繼續學業率及學員就業率等，局方每年會向理事會及教育局提交報告審視達標情況。他透露，近期職訓局的繼續學業率達96%，學員就業率則為90%，均達既定指標。

針對人工智能，唐智強指出職訓局並非純粹一間學術的教學機構，學生一定要學到市場最新需要的技術才能幫助到香港行業的發展，所以教職員培訓是必須的，所有教學人員均設有每兩年40個小時的學習指標。他指出，人工智能訓練從去年開始已經納入理事會策略方案，目前接近所有職訓局員工均需參與第一輪的人工智能使用培訓，務求與時並進。

試行以機械取代部分職位 承諾妥善安排受影響員工

唐智強亦指，現時職訓局於鼓勵教學人員在課程中應用人工智能上達到了一定的成效，職訓局也有100個人工智能大使，在每個學科幫忙推動人工智能教與學。另外，職訓局每個學科都已將所有教學資訊放入「AI Chatbot」裏讓學生全天候提問，可為老師騰空時間處理學生更複雜問題。他補充，除了教職員以外，所有學生一般需要上10小時以上的人工智能課程，而資訊科技學院同學要用更多時間去學習，將來這方面將繼續「加碼」去幫助行業發展。

勞聯周小松擔心職訓局透過縮減工時規避僱傭福利的支付和職位的削減。唐智強回應指，兼職員工受收生率、策略調整等影響，具體視乎各學科的教學時間需要及學生人數，但當局仍需很多兼職僱員，並會嚴格遵守法例。他亦說，職訓局會將其中一個院校試行式使用機械替代某些職位，會與受影響員工溝通並安排到其他空缺職位。如不能吸納，職訓局會依據合同及勞工法例對受影響員工作出適當安排。

記者：梁珮旻

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