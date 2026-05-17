田北辰指規管教師指引字眼含糊 學術討論隨時變「損害教育」 促釐清定義免校長無所適從

實政圓桌召集人田北辰今（17日）在社交平台發文，關注現時規管教師專業操守的指引。他同意規管教師專業屬合情合理，但指出部分違規行為的定義過於寬闊，例如「損害學生福利」等字眼缺乏清晰界定。他引述多位校長亦表示不知如何界定「違規界線」，呼籲教育當局提供更清晰定義及具體例子，以免教育界形成「多做多錯、少做少錯」的保守做派。

田北辰發文指，他於上周五晚參加了一個校監培訓課程。課程內容提到，若教師的專業操守出現問題或有不當及違規行為，而法團校董會或學校管理層未有採取適當的紀律行動，將會被視為不合規。

田北辰坦言，校董會難以無時無刻掌握每位教師的日常行為，主要依賴校長適時通報以作討論。然而，他對簡報上列出的「不當或違規行為」舉例表示關注。他特別點出其中一項關於「活動表現未符校方／教育局要求」的補充說明：「任何類別的授課、教育、康樂或活動，若教育局常秘認為在某方面對學生的福利或一般教育有所損害，均不得在學校進行。」田北辰質疑，條文中的「福利」及「一般教育」定義「好闊好闊」，令人難以捉摸。

田北辰上周五參加一個校監培訓課程，其中對一張slide印象深刻。田北辰fb

提出兩個例子憂動輒得咎

為了說明定義含糊帶來的隱憂，田北辰在文中提出兩個例子：第一，若老師為培養學生的多角度思考及批判性思維，在課堂上引入具爭議的時事或社會議題進行學術討論，「就算老師嘅原意係學術討論，但若個別家長對此感到不滿並向教育局投訴，此類學術討論會否被當局認定為『對教育有所損害』」。

第二個例子是，若學校戲劇老師安排學生演出探討青少年健康，或家庭暴力等議題的戲劇，如實反映社會現實，有關做法又會否被解讀為影響學生的心理健康（即損害學生「福利」）。

田北辰表示，他曾就此議題與多位校長交流，發現他們也不知如何界定「過咗條界」。

田北辰建議，當局應將重要字眼的定義寫得更加清楚，或提供更多具體例子，讓校長能夠盡責地把關，並適時向辦學團體匯報。他強調，不希望教育界因為規管界線模糊，最終演變成凡事要有「風吹草動」便即時通報，甚至令整個業界秉持「多做多錯、少做少錯」的保守態度。