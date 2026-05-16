《律政學院摘星大冒險》今起一連兩日文化中心上演 林定國和張國鈞再次粉墨登場

由律政司舉辦的大型法治戲劇日載譽歸來，今明兩日（5月16日和17日）於香港文化中心大劇院上演劇目《律政學院摘星大冒險》，通過生動有趣的互動戲劇，向高小學生及家長推廣法治教育，兩場演出預計吸引超過 2 000名觀眾觀賞。

律政司司長林定國和律政司副司長張國鈞再次粉墨登場，分別於劇中飾演律政學院校長和副校長，不但與台下觀眾親切互動，更載歌載舞，帶領劇中學生和觀眾一同踏上認識法治之旅，實踐「尊重」、「誠信」、「公正」、「守法」精神，以爭取「法治之星」的殊榮，帶出堅守法治的重要信息。

律政司司長林定國（左）和律政司副司長張國鈞（右）在香港文化中心大劇院合照。

律政司司長林定國（中）在台上參與演出。

律政司司長林定國和律政司副司長張國鈞在台上參與演出。

劇目透過一個精彩的歷險故事，以輕鬆互動的方式，將法治概念融入劇情。觀眾透過參與互動環節，協助劇中主角通過考驗，成為追求「法治之星」的一員，體驗在日常生活中，如何實踐公正平等、誠實守信、團結互助、明法守法等精神。

律政司自2021年推出「透過戲劇實踐法治」計劃，透過寓教於樂的方式，讓學生通過生動有趣的戲劇表演及互動，理解正確法治觀念，提升守法意識及培育法治精神。計劃自推出以來已在全港各區參與的小學舉辦超過350場戲劇活動。

為使法治教育進一步由學校推展到家庭以至全社會，律政司於去年5月首次舉辦「法治戲劇日」，活動廣受歡迎。今年「法治戲劇日」載譽而回，更注入新的內容和歌曲，繼續以有趣互動的形式，推廣法治教育。