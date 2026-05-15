AI衝擊就業？陳茂波：要把握AI帶來的轉型紅利 重塑「人機關係」｜Kelly Online

人工智能大潮流下，近日社會熱議大學畢業生會否被AI搶飯碗。財政司司長陳茂波昨晚（14日）出席香港理工大學工商管理博士（DBA）課程30周年晚宴，他在致辭時表示，香港作為國際金融中心及超級聯繫人，人工智能（AI）正挑戰本港在資本、資訊及人才中介方面的競爭優勢，呼籲政府、商界及學術界必須攜手，共同把握AI帶來的直接挑戰與重新定位的機遇。

AI挑戰香港人才中介競爭優勢 同時是把握新機遇契機

陳茂波指，科技在過去30年已徹底重塑商業模式，而AI的影響將遠超以往任何技術革命，不但大幅壓縮從洞察到行動的距離，令即時分析、情境模擬與決策執行合而為一，更會重塑整個價值鏈的結構。

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陳茂波出席香港理工大學工商管理博士（DBA）課程30周年晚宴。政府新聞處圖片

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陳茂波又指，部分中間層次職位或因AI而消失，但同時亦會衍生數據整理、模型訓練及合規設計師等新興角色。他提醒，香港是國際金融中心及超級聯繫人，但資本、資訊及人才中介方面的競爭優勢，將受到AI的直接挑戰，但這同時也是香港尋求重新定位、把握新機遇的契機。

倡三方面努力 釋放人力專注創意

陳茂波強調，要把握AI帶來的轉型紅利，社會需在三個範疇作出努力。首先建立「數字勞動力」同時，釋放人力專注於判斷、關係管理及創意解難等工作，並確保生產力提升的成果能惠及員工。

第二，重塑「人機關係」，隨機器成為企業間資訊的主要媒介，系統的互通性將成基本要求，而人類在篩選、核實及道德判斷方面的獨特價值亦將更為突顯。

他亦強調需普及「AI素養」，指政府已在《財政預算案》中提出投資AI策略及全民培訓，但仍需僱主、院校、專業團體及商會等各界攜手，共同建設社會各層次的AI能力。他期望各界能共同推動AI轉型，確保過程兼顧進取與責任，讓發展成果惠及社會大眾。