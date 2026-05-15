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大棋盤｜的士司機老化如馬路炸彈政界倡設年齡上限

政情
更新時間：09:41 2026-05-15 HKT
發佈時間：09:41 2026-05-15 HKT

牛頭角日前發生恐怖奪命車禍，七旬的士司機駕車失控剷上行人路，女途人遭遇橫禍，令人黯然神傷。事件亦再次激起市民對的士行業的怒火，除了長期被詬病的駕駛態度，近年司機老化問題嚴重，成為一個個潛在馬路炸彈；對職業商用車司機設法定年齡限制，已是不得不正視的議題。

今次悲劇並非個別事件，本港近年多次發生年老司機鹵莽或疏忽駕駛，造成行人嚴重傷亡事故：去年8月，荃灣如心酒店一名80歲的士司機駕車衝上行人路，撞斃一名菲律賓籍男子；2023年3月，一名85歲的士司機在炮台山道落斜時直衝向英皇道撞倒3名途人。

由於行業特性，的士司機平均年齡偏大情況已存在多年。據政府數字，截至去年2月全港21萬名的士司機中，多達13萬人屬60歲或以上，佔整體62%；70歲以上者達3.7萬人，佔整體17%。

因應炮台山的士車禍，政府3年前建議提高年長商用車司機體格證明要求，包括把年齡門檻由70歲降低至65歲，並縮短至「一年一檢」續領牌照。今次車禍後，運輸署表示爭取在今年下半年提交經優化的立法建議，提升整體道路安全水平。

但到底體檢要求能否確保司機有良好健康狀況和反應，是另一疑問，有意見就質疑檢驗項目過於簡單，只是查驗有否高血壓、糖尿病、癲癇症等，未必能確保高齡司機健康狀況適宜駕駛。

事實上，職業司機與其他行業不同，高齡保安、清潔工在工作期間病倒，充其量影響表現，但的士司機全日駕駛，稍一不慎，隨時對道路使用者或途人構成安全風險。在公眾安全底線前，「一宗也嫌多」不應只是口頭禪，當局實有需要訂立更高的標準。

　在內地、台灣和日本等地，均有法例為職業司機訂立強制退休年齡，其中台灣為70歲、內地為63歲。始終伴隨年齡上升，駕駛反應衰退是無可避免，健康問題出現前，亦可能毫無預兆，劃一設定司機年齡上限有一定合理性。然而港府去年回覆立法會質詢時提到，考慮到目前有近四成的士和小巴駕駛執照持有人年齡為65歲或以上，如一刀切設退休年齡，難免對業界人手造成衝擊，換言之暫未有打算實行。

年屆古稀仍要為三餐奔波，固然值得尊重，但在道路安全面前，「搵食」已非具說服力的理由。實政圓桌議員莊豪鋒指，設強制退休年齡值得考慮，但現實環境有一定困難，政府反應一直不積極。若先易後難做起，他認為第一步應先大幅優化體檢規格，包括加入職業治療師評估、更細緻的反應測試等；亦要考慮為高齡司機訂立工時上限，確保不因疲勞駕駛導致意外。

另一議員何敬康認為，單純體驗報告不能如實反映司機每日高強度駕駛的疲勞，建議設法定退休年齡，「保障市民生命安全，往往比保障特定司機的生計更優先」。不過年齡設限必惹來業界反對，的士車行車主協會主席吳坤成稱，不應以年齡衡量司機是否健康，又指七旬司機仍堅持開工，主因是退休保障不足，若強行剝奪生計，只會逼使他們長者轉而依賴綜援。

本港的士業老化、難吸引年輕人是結構性問題，短期內難以逆轉，但改善服務質素和駕駛態度，則非不能也，實不為也。適逢網約車合法化在即，的士業界與其就牌照數目不切實際地「壓價」，不如多下工夫提升服務，令乘客安心出行，而非如「抽盲盒」般膽戰心驚。

聶風
 

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