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揚言港產豬扒包勝澳門 何敬康掃100個請議員記者食 莊豪鋒試食後：澳門好食啲｜Kelly Online

政情
更新時間：15:59 2026-05-13 HKT
發佈時間：15:59 2026-05-13 HKT

上周在立法會大會上，揚言「香港嘅豬扒包好食過澳門」的新民黨立法會議員何敬康，今日（13日）大手掃入100個豬扒包請議員及記者食，他更稱嚇得小店老闆擔心他會「走數」，要提前到店鋪「找全數」。被問到這是否較澳門好吃？他直指：「我介紹得就當然是，但重申飲食是個人口味。」

何敬康坦言，今天是為了讓大家試吃「香港風味」的豬扒包，即是富有人情味，而這香港老字號出品，「色、香、味」俱全。他又提到昨天打電話去訂時，老闆一度擔心他會「走數」，他唯有親身去付全款，更稱這是他認為好好吃的豬扒包，認為飲食需要的是話題性，希望更多人討論就會更多人認識香港美食。

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何敬康評澳門食物「極度普通」 讚香港豬扒包完勝 無奈港人「隔離飯香」｜Kelly Online

上周立法會討論「旅遊＋飲食」的議員議案，何敬康發言時稱澳門食物「極度普通」，直指「香港嘅豬扒包好食過澳門」。
上周立法會討論「旅遊＋飲食」的議員議案，何敬康發言時稱澳門食物「極度普通」，直指「香港嘅豬扒包好食過澳門」。
「實政圓桌」莊豪鋒試吃完何敬康的豬扒包後，在社交媒體發文稱「我覺得澳門好食啲」。莊豪鋒FB截圖
「實政圓桌」莊豪鋒試吃完何敬康的豬扒包後，在社交媒體發文稱「我覺得澳門好食啲」。莊豪鋒FB截圖

港產豬扒包較澳門好吃

上周立法會討論「旅遊＋飲食」的議員議案，何敬康發言時稱澳門食物「極度普通」，豬扒包、葡撻、牛雜、杏仁餅等街頭小吃「香港都有得吃」，直指「香港嘅豬扒包好食過澳門，不過香港人就貪『隔離飯香』」。

他之後更稱，香港美食質素雖高，但宣傳策略不及澳門，未能為街頭小食營造「儀式感」及「溫情」，建議政府可借鏡本地中高檔麵包店的成功經驗，將傳統小食包裝成潮流體驗，以提升市場話題性。

對於澳門美食被評為普通欠特色，澳門旅遊局副局長程衛東昨日（12日）出席活動時表示，尊重不同意見，但澳門作為聯合國教科文組織認可的美食之都，對澳門有信心。

「實政圓桌」莊豪鋒試吃完何敬康的豬扒包後，在社交媒體發文稱「我覺得澳門好食啲」。

記者、攝影：郭詠欣
 

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