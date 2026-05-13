大棋盤︱旅遊事務專員人選曝光 熟悉業界與羅淑佩「重遇」

高官音樂椅又再轉動，官場及業界消息傳出，現任財經事務及庫務局副秘書長（庫務）陳慧欣，將成為新一任旅遊事務專員，接替本月底升任財庫局常任秘書長的張馮泳萍。陳慧欣與旅遊界頗有淵源，過去曾任旅遊事務助理專員，有份推動成立旅遊業監管局，對旅遊界事務相當熟悉。

陳慧欣曾任旅遊事務助理專員 官場中人：做事嚴謹有章法

政府今年3月公布高層官員任命，現任旅遊事務專員張馮泳萍將於5月26日出任財庫局常秘（財經事務），但未有公布接任人選。旅遊事務專員屬D6級，多年來是政務官「升官位」，例如張馮泳萍2024年出任旅遊專員前，便是接替升任文體旅局常秘的沈鳳君。

消息透露，AO出身的陳慧欣將出任旅遊事務專員，與現任文體旅局局長羅淑佩再度共事。原來羅淑佩當年任職商經局旅遊事務副專員期間，陳慧欣是旅遊事務助理專員，處理過自由行、水貨客等棘手問題，熟悉行業生態並累積了一定人脈，其後調任運房局首席助理秘書長（運輸）。今次陳慧欣重返旅遊崗位，與羅淑佩在文體旅局「再續前緣」。

有官場中人形容，陳慧欣做事嚴謹有章法，對業界有深入認識，對所有灰色地帶瞭如指掌，而且為人務實，善於凝聚業界共識，相信她勝任新崗位。

旅監局近月爆人事風暴

十多年前香港充斥內地來港「零團費」旅行團，不時爆出導遊強迫購物事件，最經典莫過於2010年香港導遊「阿珍」接待安徽平價旅行團時，不滿遊客消費太少，用普通話破口大罵，事件更迅速在內地傳開，掀起香港對監察導遊質素的改革呼聲。港府其後提出《旅遊業條例草案》，包括建議成立旅遊業監管局，規管旅行代理商、導遊及領隊發牌等，據說當時法例的雛形便是由陳慧欣主力負責。

提到旅監局，昨日出版的《東周刊》披露，局方首任行政總裁方安妮今年3月突然離職，原來此前還有另一宗人事變故。事源旅監局去年底爆出有職員涉嫌性騷擾下屬，方安妮處理投訴事件時，連帶被投訴其手法及言論有問題，有人一併尋求平機會協助。直至今年初，方安妮以個人原因申請提早大約一年離任，後來再以健康理由決定於3月初離開。

方安妮事後獲旅監局成員會議一致通過批准，向她按比例發放約滿酬金，不過有成員「口服心不服」，認為應審慎使用「公家錢」，待平機會有調查結果才作議決；也有成員認為方安妮處理程序無出錯，處理涉嫌性騷擾案與其提早離任無關，給予酬金也合理。

根據《旅遊業條例》，旅監局副主席由旅遊事務專員擔任，有業界人士認為，以陳慧欣對旅監局的設計及運作之熟悉程度，由她出任旅遊專員，這類問題可獲得有效和果斷處理。

聶風