Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網約車｜政府：稍後就車輛許可證數目訂上限 規管後動態評估及調整 政圈料發1萬至1.5萬個

政情
更新時間：18:50 2026-05-11 HKT
發佈時間：18:50 2026-05-11 HKT

規管網約車爭議纏繞多年，政府去年通過主體法例，先訂立規管框架，包括網約車平台、車輛及司機必須領牌等要求。運物局今日（11日）會向立法會提交附屬法例修訂建議詳情，對於網約車發牌數目，政府表示要實施「總量管控」，在釐定有關上限時，首要考慮是市民的乘車需求和體驗，但同時亦需顧及道路網絡的承受能力、公共交通系統的生態，以及整體個人化點對點交通服務行業的健康和可持續發展。

引入規管後 因應實際營運情況檢視調整

政府表示，會繼續聽取各界的意見，並從滿足市民出行需求和乘車體驗，以及相關實際運力對道路資源和公交生態的影響等各方面作考慮，以便在稍後提交予立法會的憲報公告中就可發出的車輛許可證數目訂立上限。而在引入規管後，政府亦會因應市場發展和實際營運情況 （例如供求變化、乘客體驗） ， 進行動態評估，適時檢視是否需要作出調整。

網約車生態與的士截然不同，前者以兼職為主，當局考慮發放網約車牌照數目時，亦要考慮實際運力，例如數輛網約車的運力，才等於一輛的士。政圈估計，網約車牌照至少1萬個起跳，甚至可能達1.5萬個。

實政圓桌田北辰今日（11日）表示，牌照數字最少1萬個，因為從不同渠道得知，香港一直非法營運的網約車大概1.5萬至2萬輛，而的士有1.8萬輛，其中有萬多輛屬Uber taxi，如果合法網約車起點是1萬，「到時我睇唔到仲有幾多的士會堅拒唔加入，即係將來有接近3萬架網約車加的士。」他又要求政府發牌後每6個月檢討一次，在「人車綁定」要求下，1萬輛是「最少最少」，「可能要去到萬三、萬四先夠。」

相關新聞：

大棋盤︱網約車生態有別 發牌數量須計算實際運力 議員倡至少1萬個起跳

大棋盤｜網約車牌照數目快揭盅 Uber被指拒公開運力數據 議員：第一期只能「開細」

大棋盤︱的士車隊瀕臨「爛尾」 與網約平台合流謀生路 牌照要求難達成料政府傾向從寬

網約車︱考慮「一車一司機」 田北辰：可能1.4萬個牌先夠 要求每半年檢討發牌量

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
凱施餅店創辦人蕭偉堅墮樓亡 涉案工廈昔日設麵包工場丟空逾年 銀主公開出售
突發
4小時前
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
19小時前
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
影視圈
4小時前
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你
谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你
影視圈
7小時前
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
影視圈
7小時前
天文台︱周二多區氣溫升穿30°C 惟周三起降溫 連落七日雨兼有雷暴 周六低見23°C
00:57
天文台︱周二多區氣溫升穿30°C 惟周三起降溫 連落七日雨兼有雷暴 周六低見23°C
社會
7小時前
觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地
觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地
飲食
7小時前
飛蟻大軍湧現多區民居 憂脫翅會變白蟻？專家教預防及消滅秘訣
飛蟻大軍湧現多區民居 憂脫翅會變白蟻？專家教預防及消滅秘訣
家居裝修
6小時前
連鎖酒樓晚市優惠$38起 必食燒鵝皇/花尾斑/冬瓜盅 全線多間分店供應
連鎖酒樓晚市優惠$38起 必食燒鵝皇/花尾斑/冬瓜盅 全線多間分店供應
飲食
6小時前