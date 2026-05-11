網約車｜政府：稍後就車輛許可證數目訂上限 規管後動態評估及調整 政圈料發1萬至1.5萬個

規管網約車爭議纏繞多年，政府去年通過主體法例，先訂立規管框架，包括網約車平台、車輛及司機必須領牌等要求。運物局今日（11日）會向立法會提交附屬法例修訂建議詳情，對於網約車發牌數目，政府表示要實施「總量管控」，在釐定有關上限時，首要考慮是市民的乘車需求和體驗，但同時亦需顧及道路網絡的承受能力、公共交通系統的生態，以及整體個人化點對點交通服務行業的健康和可持續發展。

引入 規管後 因應實際營運情況檢視調整

政府表示，會繼續聽取各界的意見，並從滿足市民出行需求和乘車體驗，以及相關實際運力對道路資源和公交生態的影響等各方面作考慮，以便在稍後提交予立法會的憲報公告中就可發出的車輛許可證數目訂立上限。而在引入規管後，政府亦會因應市場發展和實際營運情況 （例如供求變化、乘客體驗） ， 進行動態評估，適時檢視是否需要作出調整。

網約車生態與的士截然不同，前者以兼職為主，當局考慮發放網約車牌照數目時，亦要考慮實際運力，例如數輛網約車的運力，才等於一輛的士。政圈估計，網約車牌照至少1萬個起跳，甚至可能達1.5萬個。

實政圓桌田北辰今日（11日）表示，牌照數字最少1萬個，因為從不同渠道得知，香港一直非法營運的網約車大概1.5萬至2萬輛，而的士有1.8萬輛，其中有萬多輛屬Uber taxi，如果合法網約車起點是1萬，「到時我睇唔到仲有幾多的士會堅拒唔加入，即係將來有接近3萬架網約車加的士。」他又要求政府發牌後每6個月檢討一次，在「人車綁定」要求下，1萬輛是「最少最少」，「可能要去到萬三、萬四先夠。」

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