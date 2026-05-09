廉署辦「廉動雙城競技日」 林定國 : 兩地四部門共同朝著打擊貪污、守護法治目標努力

律政司、澳門廉政公署及澳門檢察院今日( 9日 )共同參與由香港廉政公署主辦的「廉動雙城競技日」，在羽毛球、籃球、乒乓球、匹克球及足球賽事中切磋交流。經過一番激烈競逐，律政司在所有項目中均穩居三甲之列，表現出色，成績斐然。

律政司司長林定國在社交平台表示，在球場上，各人分隊作賽；惟日常工作中，全部人其實是同一隊，在各自反貪和檢控崗位上互相配合，共同朝著打擊貪污、守護法治的目標努力。律政司香港國際法律人才培訓學院與香港國際廉政學院今年起展開全面合作，加強全球反貪人才培訓。雙方透過研討會及國際交流活動，與全球檢控及反貪人員分享香港的廉潔實踐經驗，建立更緊密的聯繫。

兩地四個機構人員今日在各項競賽上，互相較勁，展示最高的分數。場上場外的交流不僅能增進友誼，也累積日常工作所需要的熟悉和默契，正如廉政專員胡英明所言，兩地四個部門未來會繼續攜手，在守護廉潔與法治的道路上並肩前行，建立更緊密的合作。

律政司檢控官昨日聯同廉政公署代表，出席由聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）與越南政府監察總署合辦的研討會，在河內向越南各界代表，包括國會議員、法官、檢察官、政府官員、督察人員、法律草擬人員及學術界代表，深入講解香港的反貪法律框架及相關案例。下周五，律政司亦將派員赴匈牙利，向歐洲各國的檢控及反貪人員分享香港的反貪經驗。