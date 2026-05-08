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袁松彪英國被控罪成｜外交部：已向英方提嚴正交涉 敦促糾正錯誤做法

政情
更新時間：17:41 2026-05-08 HKT
發佈時間：17:41 2026-05-08 HKT

駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪被控違反英國國安法案，陪審團以10對2多數，裁定袁與同案被告、前邊境人員衛志樑首項協助外國情報機關罪名成立。在今日( 8日 )舉行的中國外交部例行記者會上，對於有兩名男子因為中國從事間諜活動而在英國被定罪一事，外交部發言人林劍回答相關問詢時表示，中方已經多次就有關案件表明了原則立場，英方以莫須有的罪名抓捕和起訴在英的中國公民，濫用法律，操弄司法程序定罪，公然為反中亂港分子站台，對中方進行無理指控和污蔑抹黑，是典型的政治鬧劇。

中方對此予以強烈譴責和堅決反對，已向英方提出嚴正交涉。中方敦促英方糾正錯誤做法，停止反華的政治操弄，停止為反中亂港分子撐腰打氣，維護中英關係來之不易的良好發展勢頭。

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袁松彪在英國被控罪成 港府明確指出案件所涉的指控 與特區政府和駐倫敦經貿辦絕無關連

 

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