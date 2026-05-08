北都︱林健鋒任洪水橋產業園公司董事局主席 盧金榮、韋志成等5人任董事

發展局今日（8日）公布，經獲行政長官批准，委任林健鋒為洪水橋產業園有限公司董事局主席，並委任5名官方和5名非官方董事局成員，任期3年，2026年6月1日起生效。5名官方董事為發展局局長、財經事務及庫務局局長、商務及經濟發展局局長、創新科技及工業局局長及運輸及物流局局長；5名非官方董事為盧金榮、陳祖恒、韋志成、黃克強及王健華。

林健鋒獲委任為洪水橋產業園有限公司董事局主席。圖為洪水橋/厦村新發展區第28A及28B區土地。

林健鋒有廣泛工商網絡 有效招攬高增值製造商落戶

發展局局長甯漢豪表示，國家《十五五規劃綱要》明確支持香港北都建設，北都發展亦會是香港首個五年規劃的重要組成部分。目前，北都發展已進入實質建設和企業導入的關鍵階段，成立政府全資擁有的公司是政府以多元模式驅動北都產業發展的其中一項工具，而其中的洪水橋產業園公司將負責發展和營運洪水橋23公頃產業用地。

她續說，即將出任洪水橋產業園公司董事局主席的林健鋒是資深工業家，既擁有豐富的公共服務及行政管理經驗，亦具有廣泛的工商網絡，必能有效帶領公司招攬高增值製造商落戶洪水橋，帶來技術、就業和經濟產值。其他獲委任的非官方董事具備新型工業、創科、工程和財經等背景和經驗，有助公司廣納政府以外的專業意見，而政府亦會透過官方董事直接參與公司的重大決策。

她深信有林健鋒的領導和其他董事出謀獻策，洪水橋產業園公司將能制定具前瞻性的發展定位和策略，結合市場力量及運用公私營合作，為該產業園的長遠發展奠定良好基礎。