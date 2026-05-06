李家超晤烏茲別克總理 邀企業善用香港平台拓「一帶一路」商機

行政長官李家超今日（6日）在禮賓府與烏茲別克斯坦總理阿卜杜拉·尼格馬托維奇·阿里波夫會面，就進一步加強香港和烏茲別克斯坦合作交流意見。李家超歡迎阿卜杜拉·尼格馬托維奇·阿里波夫總理率團訪港，出席經貿活動。他表示，香港作為「一帶一路」的功能平台，與作為中亞大國的烏茲別克斯坦合作空間廣闊，他鼓勵烏茲別克斯坦企業多落戶香港，共同把握「一帶一路」機遇。

李家超：兩地合作空間廣闊

李家超指，香港是「一帶一路」功能平台，烏茲別克斯坦是中亞大國，有豐富天然資源和強大勞動力，經濟增長快速，雙方同為共建「一帶一路」的積極參與者，合作空間廣闊。香港會繼續發揮在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，深化國際交往合作，積極開拓「一帶一路」市場，進一步加強與烏茲別克斯坦在不同領域的協作，共同把握「一帶一路」機遇。

鼓勵烏茲別克斯坦企業落戶 歡迎青年來港升學發展

李家超說，香港是國際金融、航運和貿易中心，是全球第五大商品貿易經濟體，亦是世界排名第一的自由經濟體，營商環境高度國際化、市場化，正全力建設國際創科中心和國際高端人才集聚高地。烏茲別克斯坦經濟發展迅速，正大力推動基建發展。香港和烏茲別克斯坦合作領域廣闊，他鼓勵烏茲別克斯坦企業多落戶香港，利用香港內聯外通優勢，開拓內地和海外市場。香港會繼續擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，與烏茲別克斯坦攜手發掘更多商機，互惠共贏。

李家超表示，香港正全力發展成為國際專上教育樞紐，是全球唯一擁有五間百強大學的城市。特區政府成立了留學香港專班，並設有「一帶一路獎學金」，吸引全球優秀學生。他歡迎更多烏茲別克斯坦青年來港升學和發展事業，進一步促進兩地人文交流。

財政司副司長黃偉綸、律政司副司長張國鈞、商務及經濟發展局局長丘應樺和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。