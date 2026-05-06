已投放逾2000億發展創科 議員質疑各項基金審批慢 局方：要嚴格把關否則審計署交不了差

有立法會議員關注，政府在過去10年透過各項專項基金、資助計劃，投入超過2000億港元支持創新與科技發展，相關的成效如何。創新科技及工業局局長孫東稱，經過數年的耕耘，特區政府大力支持創科的措施也開始初見成效，香港創科生態越趨蓬勃，初創企業數量由2015年超過1500間躍升至2025年超過5200間，香港科學園和數碼港這兩大創科旗艦至今合共培育和支持了約20家獨角獸企業。

先後推出三個100億港元計劃

孫東表示，《香港創新科技發展藍圖》提出聚焦具策略意義的創科產業，以及完善創科生態圈、促進上中下游相互發展，本屆政府先後推出了三個100億港元的計劃，包括加速科研成果轉化及商品化的「產學研1+計劃」、鼓勵從事策略性產業的企業在香港設立新的智能生產設施的「新型工業加速計劃」，以及引領市場資本投資策略性新興領域的「創科產業引導基金」。

他指特區政府具備清晰且連貫的創科產業政策，因應全球科技趨勢與本地優勢，將資源聚焦投放在具增長潛力，並且能為香港創造經濟價值的新興與未來產業，政府相關部門亦會按照個別政策範疇和行業需要，推出相關措施，推動科技賦能，配合國家高質量發展。

在資源分配方面，他表示特區政府每年在擬定具體安排時，均會充分考慮政府整體的財政情況及各政策範疇及措施的緩急優次，務求將資源精準投放於具策略價值的科技項目，並在跨部門協作中強化協同效應。

續多管齊下、全方位推進香港國際創科中心建設

展望未來，孫東指特區政府會積極主動對接國家「十五五」規劃，為香港制定首份五年規劃，將闡述鞏固及提升香港作為國際創科中心的策略，清晰說明香港未來五年創科發展的遠景方向和核心目標，全力推動香港更好融入和服務國家發展大局，並以香港所長，服務國家戰略所需。

他又稱，將繼續密切留意香港創科發展的最新動態，並會持開放態度，因應香港的需要借鑑海內外不同經濟體推動創科的經驗，繼續多管齊下，全方位、全鏈條推進香港國際創科中心的建設，為國家實現高水平科技自立自強貢獻香港力量。

陳紹雄關注業界反映審批緩慢成絆腳石

提出質詢的選委界陳紹雄表示，創新科技署會因應最新的科技發展，適時在創新及科技基金推出項目特別徵集，以靈活回應社會不斷的需要，但業界普遍反映署方的審批緩慢，容易讓與時間競賽的創科項目錯失良機，關注審批瓶頸是源於人手不足，還是流程及機制出現了問題，如何確保審批速度不會成為發展創科的絆腳石。

孫東表示，創新科技署一直致力維護公帑用得其所，嚴格把關，否則審計署也交不了差，從2019年至2023年審計署連續5年對創新科技署，進行了嚴格的審計把關。他又稱，創新科技署在謹慎審批申請的同時，務求以最快的速度批出資助，當中需要平衡政府與申請人兩方面的相互配合，而海外或內地絕大部分的主體資金，都是一年一次，香港創新科技署都一樣。

記者：郭詠欣

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