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體育爭議解決先導計劃｜張國鈞：兩個多月收多宗查詢  已成功解決首宗個案

政情
更新時間：13:01 2026-05-05 HKT
發佈時間：13:01 2026-05-05 HKT

政府早前設立體育爭議解決先導計劃，計劃下的「指定體育爭議解決網上平台」已於今年2月13日正式投入服務。律政司副司長張國鈞表示，先導計劃開展短短兩個多月已經收到多宗查詢，並且已經開始正式處理個案，更已經成功圓滿解決首宗個案。

張國鈞在「2026年調解周」體育調解研討會致辭時表示，先導計劃為期兩年，以先調解、後仲裁的方式處理各類型的體育糾紛。先導計劃採用一套特定的體育調解及仲裁規則，並設有體育調解員和仲裁員名冊，成員涵蓋本地法律界和體育界及來自23個司法管轄區的爭議解決從業員，以及具備國際體育調解和仲裁經驗的專家。特區政府為合資格個案提供資助，務求減輕體育爭議當事人的財政負擔，協助他們透過先導計劃尋求妥善解決方案。

張國鈞（左4）及民事法律專員戴思勁（右4）與研討會講者合照。政府新聞處
張國鈞（左4）及民事法律專員戴思勁（右4）與研討會講者合照。政府新聞處

張國鈞續稱，香港作為調解之都，擁有完善的調解法律及規管框架，匯聚眾多國際及本地調解機構及人才。憑藉這些獨特優勢，香港在發展體育調解的領域大有可為。展望未來，律政司將繼續與體育界及法律界緊密合作，舉辦各類推廣及培訓活動，希望進一步提升公眾和體育界對體育爭議解決的認識，使先導計劃發揮其最大效用。
 
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