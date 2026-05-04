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大棋盤︱五一市道各區懸殊 內地客行徑再掀爭論 旅遊業：勿「五十步笑百步」

政情
更新時間：08:48 2026-05-04 HKT
發佈時間：08:48 2026-05-04 HKT

每年內地五一黃金周假期，都是檢視本港旅遊、消費市道的好時機，政府早前預計黃金周約有98萬內地旅客訪港。據入境處數字，單計黃金周首兩日入境的內地旅客人次達51萬，比去年略有上升。但今年五一連着周末長假期，也便利港人北上消費，同期港人出境人次逾78萬，比去年大升三成，此消彼長下，難言對本港消費市道是否有顯著幫助。

五一黃金周︱部分舊商場突然「翻生」

疫情後消費模式轉變，旅客傾向以低成本形式遊港，據旅發局數字，去年過夜旅客總數按年上升6%，但過夜旅客人均消費按年僅微升0.2%，對比疫情前仍有一段距離。

從市面所見，近日本港各熱門景點、小紅書推介打卡點，確是人山人海，部分舊商場亦突然翻生，例如旺角「星際城市」逼爆遊客，皆因即影即有相機復古熱潮，吸引內地年輕人。不過亦有深圳旅客表明來港主要目的是購物，之後便返回內地。

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梁熙指旅客高端消費意欲仍在 重視酒店、餐飲體驗

香港餐旅業協會主席梁熙指，五一「長假期效應」港人北上意欲增加，一些非旅客區的零售餐廳受的衝擊較大；旅客熱門地點如尖沙咀、銅鑼灣等，則受惠旅客人數增長生意不俗，因此不同地區狀況較懸殊。

他指旅客雖然不再熱衷買奢侈品，但高端消費意欲仍在，只是方向不同，近一兩年開始轉向酒店和餐飲體驗，今年酒店業界反映入住率達99%以上，比去年理想；餐飲方面，傳統遊客區生意與去年相若，比平時周末約有兩成增長，其中黃大仙今年可能因嗇色園一系列推廣，該區餐廳「異軍突起」旺丁旺財，生意有顯著增長。

不過旅遊熱點逼爆，部分本地人似乎吃不消，有人苦笑這幾天不敢去旺角、尖沙咀。近日網上廣傳一名居港德國人影片，他拍攝尖沙咀海傍人滿為患，又用廣東話質問內地人為何要踎地及打卡，頗為不屑。影片獲不少網民讚好，認為他說出了港人心聲，亦有人質疑他搏流量，作網絡公審。另一段瘋傳影片是內地客在鹹田灣倒食物殘渣被「斷正」，受訪時更囂張地稱：「很可笑，我交錢不就行了嗎？」

一名居港德國人影片，他拍攝尖沙咀海傍人滿為患，又用廣東話質問內地人為何要踎地及打卡，頗為不屑。Threads圖片
一名居港德國人影片，他拍攝尖沙咀海傍人滿為患，又用廣東話質問內地人為何要踎地及打卡，頗為不屑。Threads圖片

有旅客不文明行為惹議 崔定邦：勿「五十步笑百步」

在主張「無處不旅遊」的香港，這些情況可能是「個別事件」，但無疑加深了港人對破壞大自然、城市美觀的不滿。有資深建制直言，對比十多年前港人踢篋抗議，上述事件只屬「小兒科」，在網上表達一下情緒亦可以理解，不必上升至兩地矛盾的層面，但當局亦要密切留意；又認為本港追求旅客數字之餘，更要重視質素，未來方向一定是吸引高端客來港。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，不覺得「踎地」屬不文明行為，只是內地人生活習慣，且未對他人造成滋擾，呼籲港人勿「五十步笑百步」，直指部分港人在外地亦會有喧嘩、吵鬧等行為。他又指，旅客「踎低」在於香港配套不足，「香港搵張櫈都難」，導致旅客逛累時「無得揀」下只能蹲下。他慨歎這不僅影響旅客體驗，本地長者也受苦，促請當局及商場反思並改善公共空間設施。

前議員江玉歡則認為，要求旅客「文明旅遊」正常不過，當部分本地人失去耐性，有人表達不滿，自然會引起共鳴。她又直言打卡文化「膚淺」，世界各地已意識到，舉例維也納推出「unhashtag」活動，因為這類遊客往往追求自我滿足，不夠尊重、愛惜當地文化和環境。

近年內地客鍾情本港山水，首選不再是購物，而是到西貢行山、露營，但正所謂「文明是最美的風景」，愛護大自然乃應有之義，總不能有錢就任性。

聶風

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