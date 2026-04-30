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陳茂波：強國建設離不開金融支撐 「金融+」策略賦能滲透到產業每一個環節

政情
更新時間：15:11 2026-04-30 HKT
發佈時間：15:11 2026-04-30 HKT

財政司司長陳茂波今日（30日）出席活動時表示，加快建設現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基，這個「十五五」規劃下重要的戰略任務，需要金融的有力支撐。他指出，金融賦能實體經濟，不僅是資金通道和籌融資平台，更是建設完備的、覆蓋從初創到巨企到產業形成的全周期、全鏈條金融基礎設施與生態系統。它包括從天使基金到風險基金、私募基金、耐心資本，以至上市融資的完整資金鏈。

陳茂波表示，強國建設離不開金融支撐，而金融強國必須有強大的國際金融中心，香港正是這個中心。在「十五五」規劃下，政府將積極對接好國家發展戰略，充分發揮「一國兩制」下的獨特優勢，為國家高質量發展作出新的及更大的金融貢獻。

財政司司長陳茂波出席活動致辭。政府新聞處
財政司司長陳茂波出席活動致辭。政府新聞處

他又指，「十五五」規劃綱要首次明確提出加快建設金融強國，並加快構建中國特色現代金融體系。儘管國際形勢複雜多變，但背靠經濟穩步發展、科技創新不斷突破的強大祖國，加上「一國兩制」的獨特優勢，香港不僅成為國際資金與投資者的安全港，更成為把握中國和亞洲發展機遇的最佳平台。

特區政府提出「金融+」發展策略，陳茂波指，目標是讓金融賦能滲透到產業每一個環節，加快推動金融、創科與產業發展三者之間的相互賦能，此策略涉及幾個關鍵內容，包括持續做大做強香港作為首選的籌融資市場；助力推進人民幣國際化，推動國家的貨幣在國際貿易和投資中被廣泛使用，同時成為主要央行的儲備貨幣之一，是金融強國建設的關鍵一環；不斷構建新的發展領域，例如大宗商品及黃金交易市場。

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