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大棋盤︱特首下月率商貿團訪中亞兩國

政情
更新時間：08:29 2026-04-30 HKT
發佈時間：08:29 2026-04-30 HKT

特區政府近年積極開拓中東、東盟等新興市場，特首李家超上任後已多次率領商貿代表團出訪，為香港招商引資，擴大朋友圈。在中東局勢紛亂下，商界亦要多線發展分散風險，近期把目光投向中亞。政商界消息指，李家超5月下旬率團出訪中亞兩國，分別是該區經濟實力較強的哈薩克和烏茲別克，貿發局正邀請不同界別人士隨團。

今次訪問團名單由貿發局負責，據聞相關工作已接近尾聲，代表團成員包括工商界、專業界別領袖，涉獵不同範疇如金融服務、資源開採等，當中不乏大孖沙參與，亦有本地主要商會代表。行程方面，據知整個訪問時長約6至7天，但由於香港與中亞國家沒有直航，航程所花時間較長，預料實際行程時間約4至5天。

中亞直航有待恢復

中亞五國包括哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼及烏茲別克。貿發局主席馬時亨日前表示，正在評估中亞和南美等地市場潛力，不排除未來開設新辦事處。近期貿發局網站亦多次更新與哈薩克、烏茲別克相關的經濟資訊，似是為出訪兩國鋪路。

貿發局形容，哈薩克是中亞最發達的經濟體，石油資源豐富，國內生產總值及購買力為區內之冠，截至2026年1月本港是該國第四大的亞洲投資者；烏茲別克則擁有豐富的天然資源，人口居中亞各國之首，輕工業有強勁增長勢頭。

目前香港與哈薩克及烏茲別克沒有直航班機，其中哈薩克在疫情後先恢復與廣州直航，香港則未有時間表。從香港出發到該兩個國家，一般要經北京、廣州或烏魯木齊等內地城市轉機。商界近期力爭本港與中亞通直航，尤其哈薩克，促進人員往來，作為兩地加強經貿合作、旅遊的第一步。

行會成員林健鋒認為，哈薩克有豐富的天然資源，也是熱門旅遊目的地，認為本港航空公司若開辦直航，定必有助兩地的貿易和旅客往來，要轉機的話，總行程多幾個小時，難免舟車勞頓。他又指，幾年前爭取開辦來往香港及利雅得直航，當初也擔心客量問題，但後來「幾乎班班爆滿」，證明是正確決定。

亦有商界中人指，自從中東爆發戰事，國泰已暫停來往中東航班至5月底，騰出的客運航班調往最賺錢的航線，例如往返倫敦，認為國泰應開拓更多非主流航線的直航，拓展航空網絡，帶來更多新商機。

聶風

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