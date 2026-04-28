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崔建春出席美商會論壇 與美領伊珠麗同場 崔：中美元首會晤增在港美商信心

政情
更新時間：21:50 2026-04-28 HKT
發佈時間：21:50 2026-04-28 HKT

中國對美關係釋放積極信號，美國總統特朗普曾表示將於5月訪華。外交部駐港特派員公署特派員崔建春今日（28日）於香港美國商會年度中國研討會上表示，中美元首會晤能進一步增強中美關係，在港美國商界亦會對香港更有信心。美國駐港澳總領事伊珠麗（Julie Eadeh）亦有出席研討會並致辭，這是二人首度公開同場。

崔建春：兩國元首達成重大共識指引下 中美關係將增強

崔建春致辭時表示，中美雙方正就特朗普訪華事宜保持溝通，相信在兩國元首達成穩定、健康且可持續重大共識的戰略指引下，中美關係將進一步增強，美國商界對香港的信心亦會提升，確保其在中國內地及香港長期營運，並深化中美之間互利共贏合作。

崔建春亦表示，歡迎更多外國企業把握中國高端科技，及不同行業發展帶來機遇。他期待在中美各界共同努力下，雙邊關係取得更大進展。

他提到，「十五五規劃」下會繼續推動香港「十大中心」建設及加快北都發展，並引述今年初外貿增長及香港新股集資額成為全球第一的數據，形容香港已進入最好的發展時期。他又指出，超過1,400家美國企業在港營運，8,000名美國公民在港生活與工作，每年亦有大量美國公司及人士來港經商及旅遊，這些都是對香港投下的「信心一票」，形容他們作出明智選擇。

美國駐港澳總領事伊珠麗（Julie Eadeh）。
美國駐港澳總領事伊珠麗（Julie Eadeh）。

崔建春與伊珠麗短暫交流

伊珠麗則指出，兩國元首計劃於5月在北京會晤，特朗普已邀請國家主席習近平訪美。她指出，今年將有多個場合讓雙方進行建設性互動，包括美國舉行的二十國集團峰會、中國主辦的亞太經合（APEX）組織會議，以及香港和澳門的相關活動。

論壇開始前，崔建春與伊珠麗曾短暫面對面交流。崔建春與人交談期間，伊珠麗走上前，雙方短暫對話約十數秒，彼此相視而笑，並應現場攝影記者要求合照。午餐時，兩人獲安排同桌，中間相隔兩位嘉賓。崔建春發言後，伊珠麗與他握手。

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