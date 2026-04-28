科大全新醫學教研綜合大樓動土 李家超：新醫學院助港成國際人才高地

香港科技大學正籌辦本港第三間醫學院，科大全新醫學教研綜合大樓今日（28日）舉行動土儀式，行政長官李家超致辭時表示，興建第三間醫學院有助實現香港打造國際高端人才集聚高地的願景，吸引和培養醫療衞生及高等教育領域人才。

李家超表示，新醫學院將確保本港提供品質和效率更高的醫療保健服務，亦將增加本地醫生的培訓，緩解人力短缺，協助應對人口老化挑戰。

籌備新醫學院工作組已成立3個小組

李家超指，籌備新醫學院工作組已經成立3個小組，支援新醫學院籌備，小組成員包括相關政府部門及專家，小組會在各個階段與科大合作，就課程、財務等事宜提供建議，並已撥出配對資金支持科大及在牛潭尾預留土地興建綜合醫教研醫院。

料新大樓2028年完成興建

科大校長葉玉如預計，新大樓將會在2028年完成興建，用途包括教學、科研、臨床教學及虛擬教學的設施，大樓內亦設有圖書館等。

有信心醫學院教授具國際經驗

葉玉如指，醫學院院長的招聘工作進展順暢，強調很多國際醫學人才對新醫學院均感興趣，已收到來自不同地方人士反映有興趣加入科大，包括美國、歐洲、澳洲和新加坡等，目前已有7位臨床教授，有信心綜合大樓建設及人才招聘工作可同步進行，亦有信心將來醫學院教授具備國際經驗。

葉玉如指不會 向另外兩間醫學院「挖角」

被問及會否考慮從現時另外兩間醫學院「挖角」，葉玉如說不會，希望建立第三間醫學院，可和本港兩間優秀的醫學院合作，共同提升香港在創新醫療等方面的貢獻，將香港變成國際醫療創新樞紐。