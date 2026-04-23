預算案辯論｜公僕選舉工作獲額外報酬 何君堯質疑為何不能「捱義氣」幫手？

立法會（23日）繼續二讀《2026年撥款條例草案》，多名議員就政府開支及公務員體系問題發表意見。選委界何君堯批評政府退休金撥款過高，並質疑選舉工作中公務員的額外報酬。勞聯周小松則關注基層公務員壓力，期望政府給予合理加薪。

選委界何君堯指出，政府公務員今年的退休金（pension）撥款高達539億元，佔總體開支約7%至8%，直言「唔單止『乸脷』呀，仲『乸肺』添」。

不滿選舉工作開支超過10億元

何君堯同時不滿選舉工作開支超過十億元，而當中大部分是支付予本身已有優厚薪酬及退休金的公務員，作為短期工作的報酬。他質疑，為何公務員不能「捱一吓義氣，關愛吓社會」來進行相關工作。

何君堯又指出，政府在教育、社福及衞生三個政策範疇的開支，合共達3,571億元，佔政府經常開支近六成，形容「呢條數係好大」。他認為，即使從中節省5%，已可節省178億元。

他承認削減開支會令相關部門感到痛苦，但強調必須確保資源能真正用於受惠者身上，並質疑目前福利制度或存在濫用情況，「我同你賭一定有人濫用」。

削減編制令前線公務員工作壓力大增

勞聯周小松指政府本年度計劃削減4987個公務員編制，他認為雖有助節省政府開支，但其中超過一半為低層職位，令多個部門的前線公務員工作壓力大增。他引述前線人員反映，部門在削減編制及開支後，連帶外判服務亦減少，致使整體工作量明顯上升。

周小松提到，儘管政府近年大力推動人工智能及新科技應用，但目前尚未能為工作流程帶來實質轉變。他期望，預算案建議撥款一億元引入業界領先技術的措施，能切實加快政府數碼化轉型，在提升公共服務質素的同時，有效減輕公務員因資源及編制調整而承受的壓力。

周小松表示，在過去六個年度中，公務員已歷經三次凍薪及兩次低於薪酬趨勢的調整。鑑於今年政府財政狀況有所改善，他希望能給予公務員合理的加薪幅度。對於有意見因近期大火調查揭露部分公務員表現欠佳，而反對加薪，周小松並不同意，認為絕大多數公務員均謹守崗位，他們的努力應獲肯定及合理回報。至於個別表現不佳者，則應透過現行的工作表現管理或紀律處分機制處理，不應將兩者混為一談。

上司免當「醜人」評下屬滿意 變相令增薪點自動化

實政圓桌莊豪鋒指出，雖然政府稱公務員評核機制旨在有效區分表現，但現實中上司為免當「醜人」，往往將表現一般的公務員評為「滿意」，令增薪點形同自動化。他認為，為確保公帑用得其所，並提升服務質素與效率，政府應設立固定評核百分比，如規定表現最差的20%公務員不能獲得「跳point」。

對於前任行政長官辦公室的開支問題，莊豪鋒引述數據指，目前相關辦公室每年開支約1500萬元，僅灣仔辦公室的年租金已達400多萬。他質疑政府一方面引用2005年的委員會報告書作開支解釋，另一方面卻無視報告內兩大建議，包括在政府現有物業中，設立一個服務所有前任特首的聯合辦公室；根據累積的實際經驗，檢討整套離職後安排的適切性。他批評，政府選擇性跟從報告，只在支出方面作參考，卻多年來迴避檢討，做法令人費解，並強調「每一蚊公帑都要用得其所」，質疑是否有必要為每位卸任特首開設新的獨立辦公室。

李廣宇倡提供有系統數碼及AI技能培訓

工聯會勞工界李廣宇指出，近期研究指出，AI已對職場帶來實質影響，有85%的企業因應用AI而出現職位變動，尤其初級職位需求減少，但掌握AI技能的員工薪酬則有增長，反映AI帶來壓力和機遇並存。然而，不少企業在引入新科技後，未必願意同步投放足夠資源培訓員工，導致出現「科技到位，但人唔識用」的樽頸。

李廣宇認為，政府在設計科技轉型相關的資助項目時，應加入清晰的指引，要求申請企業將一定比例的資金用於員工培訓，確保科技投資的效益得以全面發揮。

他建議，政府應善用北部都會區及河套區的發展機遇，結合院校、職訓機構及企業網絡，為不同起點的青年，包括職專學生，提供有系統的數碼及AI技能培訓、實習及就業銜接支援。透過清晰的職業路徑，讓青年看見向上流動的機會，將創科發展與實際工種需求接軌，協助他們投身具前景的行業。

記者：李健威

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