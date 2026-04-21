油價急升｜政府管制油價？李家超：政府對油價變化不敢抱以幻想 動態調校措施

近期中東局勢不穩，國際油會颷升，政府早前推出4招臨時措施應對，包括商用車船柴油每公升補貼$3、非私家車輛隧道費半價，為期兩個月。特首李家超今日（21日）出席行會前見記者，被問到公共交通加價，政府會否加快發放蜻貼，以及研究中長期措施，例如管制油價。李家超回應指，中東戰爭充滿不確定性，未知會持續多久，因此政府小組早前推出措施支持受影響行業，但直言「政府對油價變化不敢抱以幻想」，必須持續留意情況，動態調校措施。

本月底達成柴油每公升3元補貼

李家超指，無論將來應對什麼變化，須考慮幾個原則，第一是如某行業價格有現有審批機制，應交由機制處理；第二是任何措施必須有臨時性、時限性，確保不會對公共財政造成風險，政府會緊密監察及動態調校。此外，政府希望與燃油公司盡快達成協議，目標不變，本月底前可達成柴油每公升3元的補貼；以及5月內實施商用車隧道費半價。

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