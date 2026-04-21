李家超：香港首份五年規劃 爭取本季內發表諮詢文件 讓社會共同參與

特首李家超今早（21日）出席行政會議前見傳媒。期間他提到香港首份五年規劃，爭取本季內發表諮詢文件，讓社會共同參與，目標仍是本年內發表正式規劃文件。

李家超指，上月十四屆全國人大會議通過的「十五五」規劃綱要，特區政府會主動對接，為香港制訂首份五年規劃，希望社會各界共同參與。他指，會爭取本季內發表五年規劃諮詢文件。他指，五年規劃更有利香港融入和服務國家發展大局，更有利一國兩制發展。

李家超：對油價變化不敢抱以幻想 持續留意情況動態調校措施

他指，每個政策局已成立編制小組，各司局長都會共同參與。工作有4個方面，包括：1. 就多個範疇即時開展專題研究；2. 發表公眾諮詢文件；3. 總結以上兩者；4. 年底前發表正式文件。政府已與立法會成立協同機制，共同研究。

被問及宏福苑上樓執拾安排，李家超指，昨日執拾安排涉及77戶人家，安排整體暢順有序，有幾點重要考慮，包括安全有序、體恤關心等，從新聞得知部分住戶對安排感滿意，有貼心服務。昨日卓永興副司長已提出一些優化措施，包括帶裝備地方可擴大範圍，增加帳篷等，會繼續聆聽社會意見。

長遠居住安排方面，政府之前已公布7座大樓的收購安排，希望8月底前會有一個最終總結，即多少人參與，政府相信參與人數會多，現時進展良好。未受大火影響的宏志閣方面，他指已聽到市民提出要求，如大多數居民希望納入收購，政府可以商討。他已看到不少住戶希望被納入收購，相信仍要統整一下情況，交由財政司副司長處理並回報，他再作決定。

至於油價高企，公共交通加價的問題，有人問到會否有中長期措施。李家超指政府對油價變化不敢抱以幻想，必須持續留意情況，動態調校措施。如某行業價格有現有的審批機制，就交由機制處理；任何措施應有臨時性及時限性；希望與燃油公司盡快達成協議，目標不變，月底前可達成柴油每公升3元的補貼。

被問及籃球博彩暫時叫停一事，李家超重申特區政府政策是不鼓勵賭博，民青局在檢視政策時如發現風險，必須妥善分析安排如何影響博彩市場。他強調，「預測市場」平台過去兩年發展非常快速，如忽視有關風險，並不是正確的決定。

被問到部門首長責任制為何不涵蓋常秘，李家超指制度目的是確保政府服務市民方面做到位，而現時公務員一般而言服務都是到位的，制度要保障的是有效運作，令資源到位、表現達到要求，政府不搞個人針對，但需要自我經常進步、自我求進。實際上，D8政務官亦可以是部門首長。

攝影：汪旭峰