粵港澳融合｜議員關注政府推動政策仍以香港為本位 謝小華：會將三地「制度之異」轉化為「制度之利」

特區政府重視推動大灣區建設，有立法會議員關注，政府許多社會政策仍以香港為本位，但香港已融入大灣區發展，關注政府從大灣區角度進行頂層設計，檢討醫療、安老及稅務等政策。政制及內地事務局局長謝小華今日（20日）出席立法會出席政制事務委員會時承認，粵港澳三地在制度上存在差異，例如稅制，當局考慮政策的時候，需將粵港澳三地的「制度之異」轉化為「制度之利」，同時兼顧「一國兩制」下香港普通法體系的獨特性。

議員促政府以大灣區本位制定安老政策

工聯會黃國表示，越來越多香港人選擇回到內地讀書、工作及生活，他近期收到多宗個案反映，政府在鼓勵長者回鄉安老的政策下，其子女的免稅額卻於上個月被取消，亦有長者持長俸到深圳退休，雖仍在香港繳稅，卻無法申請「生果金」，原因是受香港地域限制。黃續指，現時政府許多社會政策仍以香港為本位，但香港已融入大灣區發展，政府應研究是否可從大灣區整體角度出發，制定如醫療、安老等政策。

謝小華承認，粵港澳三地在制度上存在差異，例如稅制，當局考慮政策的時候，需將粵港澳三地的「制度之異」轉化為「制度之利」，同時兼顧「一國兩制」下香港普通法體系的獨特性。

議員倡加強解說河套發展 創科局：逾80企業落戶

民建聯陳永光表示，支持政府推動大灣區創新科技合作與產業協同發展，並肯定當局投入大量資源，然而，他指現實中不少市民對河套創科發展缺乏深入了解，希望政府加強解說，讓市民明白相關發展帶來的實際益處，以及如何抓緊機遇、共享成果。

張曼莉 : 見證20多間「獨角獸」企業誕生

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，香港科技發展漸見成效，根據國際管理發展學院（IMD）發布的《2025年世界數碼競爭力排名》，香港在科技範疇位列全球第三；而深圳、香港、廣州集群在世界知識產權組織公布的全球創新指數中高踞全球第一。

她又指，本港過去從沒有「獨角獸」企業，至今已見證20多間「獨角獸」誕生；初創企業按年增長11%，僱用人數增長12%，達數萬人。另外，政府正全力全速推進河套園區建設，目前已有兩座濕實驗室大樓落成，園區吸引超過80間科技企業落戶，兩棟大樓出租率達九成，當中13%為上市企業，58%屬首次來港設立據點。

記者：黃子龍