去年立法會選舉開支料逾14億元 功能界別電子點票6小時完成 議員倡擴至地區直選

2025年立法會換屆選舉去年12月7日舉行，立法會政制事務委員會今日（20日）開會討論選委會的選舉報告書。有議員關注，今屆功能界別選舉採用電子選票系統，點票時間由上屆約11小時大幅縮短至6小時，問及日後會否擴展至地區直選。政制及內地事務局副局長胡健民表示，地區直選涉及全港600多個票站，若全面推行電子點票，須審慎考慮成本與成效，當局未來會思考如何將科技應用於其他選舉環節。

胡健民：須審慎考慮電子點票成本效益

商界（第二）姚祖輝表示，今次立法會換屆選舉在電子點票、延長投票時間及設立多類專屬投票站等方面取得突破，整體流程暢順，當局在大埔火災後迅速調配人手、理順投票安排，最終地區選舉有超過131萬人投票，投票率為31.9%；選委界界別投票率更達99.45%，形容成績得來不易，他肯定政府及工作人員的努力。

胡健民表示，感謝各界支持，提及地區直選涉及全港600多個票站，若全面推行電子點票，需投入大量人手、器材、電力等資源，必須審慎考慮成本與成效，當局未來會思考如何將科技應用於其他選舉環節。

蘇紹聰關注少數族裔票站僅18人登記

民建聯陳永光關注當局除現有選舉宣傳策略外，未來會否考慮加強與傳媒合作，例如舉辦更多選舉論壇，加深市民對選舉制度及參選人的認識，從而提升投票意欲及投票率。胡健民表示，當局會持續與社會各界合作，推廣完善選舉制度及地區治理的理念，闡釋「愛國者治港」原則的好處，亦會積極考慮與傳媒合作，包括舉辦論壇、進行訪問等，以加強選舉宣傳。

選委界蘇紹聰關注今屆選舉中為少數族裔人士設立的專屬投票站，但僅有18名選民登記使用，他認為客觀上成效不理想，問及政府是否掌握少數族裔整體投票情況，以及有何措施提升他們的投票參與，從而增強社區歸屬感。胡健民表示，當局設立專屬票站的初心是便利所有選民，而相關安排屬先導計劃，他強調「雖然個別專屬票站使用率較低，但這不代表少數族裔整體投票率低」，未來會檢視今次計劃。

選委界議員何君堯關注去年兩場選舉開支，政制局表示，9月舉行的選委會補選約花2億元；12月的立法會換屆選舉，料花逾14億元，但仍在最後「埋數」中。

記者：黃子龍