全民閱讀日｜李家超 : 「十五五」規劃支持香港建設中外文藝交流中心 推進書香社會建設

下周四( 23日 )為「香港全民閱讀日」。行政長官李家超今日（18日）表示，「十五五」規劃支持香港建設中外文化藝術交流中心，推動閱讀風氣，培養市民深度思考與開放包容的素質，厚植社會的文化底蘊，為中外文明互鑑、民心相通奠定堅實基礎。

「香港悅讀周2026暨2026香港閱讀＋」今日舉行開幕禮。李家超透過視像致辭指，中華民族自古提倡閱讀，因為閱讀是獲取知識、啓迪智慧、培養道德的重要途徑。國家持續推動閱讀，連續13年將「全民閱讀」納入政府工作報告。「十五五」規劃明確提出，要深化全民閱讀活動，推進書香社會建設。

他表示，特區政府多管齊下積極營造閱讀氣氛，香港公共圖書館網絡廣闊，定期舉辦活動，提升市民閱讀興趣。政府將4月23日定為「香港全民閱讀日」，並在本月底舉辦的「香港悅讀周」，以多元化活動，鼓勵市民享受閱讀樂趣。

李家超指政府將4月23日定為「香港全民閱讀日」，本月底舉辦「香港悅讀周」，以多元化活動鼓勵市民享受閱讀樂趣。短片截圖

為響應「香港全民閱讀日」，香港出版總會在文創產業發展處資助下舉辦「香港閱讀+」，透過嘉年華和社區延伸活動，與政府攜手推高閱讀氣氛。他呼籲大家積極參與，一起遨遊書海，沉澱心靈、涵養氣質。



李家超指政府持續推動閱讀文化深入校園，透過學與教資源、教師培訓和學生活動，支援學校推廣閱讀，讓書香墨韻洋溢校園。政府亦會在地區層面，透過「社區參與計劃」資助推廣閱讀的社區活動。



在做好本地推廣的同時，政府亦積極拓展區域合作。在粵港澳大灣區公共圖書館聯盟框架下，香港和大灣區城市緊密合作，推動館藏共享、文化展覽和數位資源互薦，攜手培育跨地域閱讀文化。