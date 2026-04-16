起動九龍東辦事處迎檢討 議員憂CBD2「名存實亡」 甯漢豪：發展決心不變

立法會財務委員會今日（16日）舉行工務特別會議，有議員關注九龍東第二個核心商業區（CBD2）定位，詢問當局會否擴大「起動九龍東辦事處」的職能範疇。發展局局長甯漢豪坦言或令議員失望，指擴大辦事處職能與成立原意相悖，將檢討其定位，但強調政府推動九龍東的決心不變。

甯漢豪：「起動九龍東辦事處」角色應逐步淡化

民建聯九龍東議員張培剛關注九龍東發展，指目前觀塘區私人寫字樓空置率高達22.1%，詢問當局會否擴大「起動九龍東辦事處」的職能範疇，例如增設負責產業發展及招商引資的專責人員，以應對九龍東及觀塘區現況。

甯漢豪回應時坦言或令議員失望。她解釋，辦事處當初成立的核心目的，是在啟德發展區尚未全面啟動時，專責「起動」該新區，並藉此契機活化觀塘及九龍灣等周邊舊區。她指出，經過多年工作，辦事處已完成許多任務。按照原定理念，其角色應逐步淡化，並將現有工作交還地政總署等相關政府部門。她續稱，若在此階段反而擴大其編制，將與成立原意相悖，亦需審慎考慮政府財政狀況。由於辦事處現有人手屬有時限職位，本財政年度結束後，當局將正式檢視其定位及後續工作安排。

鄧家彪倡推「CBD 2.0」 轉為招商引資

工聯會九龍東議員鄧家彪對九龍東發展表達憂慮，指政府檢討辦事處可能導致整個團隊解散，擔心CBD2定位將「名存實亡」。他認為，辦事處是體現政府由上而下推動CBD2的關鍵編制，若其消失，將無人負責統籌政府部門及社會商界，形容對此感到「不開心」。

鄧家彪建議九龍東應進入「CBD 2.0」階段，即由基建規劃轉型為以招商引資及經濟產業作主導。為此，他倡議政府成立一個包含官方、商界、民間及學者的委員會，共同處理招商引資所需的網絡工作。

甯漢豪回應時承認，目前對辦事處的未來未有定案，但重申辦事處成立之初已被規劃為有時限組織。她強調，無論辦事處繼續存在或縮減規模，均不應影響政府推動九龍東發展的決心。

甯漢豪指出，即使出現最極端情況（即辦事處不再運作），推動九龍東發展的工作也必定會由其他政府部門承接，CBD2定位不會因此消失。至於招商引資工作，她表示這並非發展局的主打項目，當局會與投資推廣署等相關部門合作，並檢視彼此分工。

對於近期工業柴油價格波動導致私人工程成本大增，新界西北議員莊豪鋒詢問政府有否接獲公務工程承建商提出相關成本費用申索，以及會否因此延誤工務工程。甯漢豪表示，政府工務工程合約一向設有價格調整機制，若燃油價格變動，政府會按指數向合約方支付額外款項，現行機制已能處理相關影響。

記者：李健威