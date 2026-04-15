五年逾1200宗職業死亡意外  田北辰形容情況嚴峻 促跨部門立法規管

實政圓桌召集人田北辰與實政圓桌立法會議員莊豪鋒受工業傷亡權益會邀請，今日（15日）出席權益會於青衣城舉辦的「安居樂業-家居裝修維修安全展覽開幕禮」。田北辰指出，本港過去五年因職業傷亡引致的致命個案累計超過1,280宗，情況嚴峻且未見改善。他稱現時勞工處即使發現問題，亦無權強制相關行業的監管部門立法，導致改善有限。

五行業佔逾75%死亡個案

田北辰表示，根據勞工處網站，近五年因職業傷亡而引致的致命個案死亡人數均超過200宗，累計超過1,280宗。雖然每年的數字並無大幅上升，但也未見明顯下降的趨勢。有關統計表按行業分類，其中死亡人數最嚴重的五大行業，分別為「專業及商用服務」、「建造業」、「運輸、倉庫、郵政及速遞服務」、「地產」以及「進出口貿易、批發及零售業」。這五個行業五年合計的死亡個案達970宗，佔整體的75.7%，情況相當嚴峻。

五行業佔75.7%死亡個案。田北辰FB圖片

倡政府資助行業監管部門跟進勞工處指出問題

他指，實政圓桌認為當中最大問題在於，所有行業的職業傷亡個案均由勞工處跟進。然而，即使勞工處發現某個行業存在問題，也無法規管或強制行業的監管部門進行立法，只能提供意見，但不具強制性，相關部門難以徹底跟從。因此，不同行業的死亡數字年年相若，改善幅度有限。每年超過200人因職業傷亡喪生，田北辰質疑「真係社會同政府想見到咩？」

田北辰建議政府可考慮資助各行業的監管部門，回應或跟進勞工處所指出的問題。現時大多數行業主要由財政司及政務司管轄，田北辰認為他們可以召開內部會議，與不同政策局研究立法及進一步規管，例如加重罰則、立法要求行業遵守特定規範及限制，或加強從業員的培訓等，「絕對唔能夠坐以待斃。」