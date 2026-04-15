國安教育日︱鄧炳強 : 將貫徹落實「堅持統籌發展和安全」原則 全力參與制定首個香港五年規劃

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日( 15日 )在「全民國家安全教育日」開幕典禮發表重要視頻講話，深刻闡述國家主席習近平有關「十五五」規劃以及統籌發展和安全的重要講話精神 ，全面總結香港維護國家安全的實踐歷程和經驗啟示，深入分析當前香港維護國家安全面臨的形勢，對以高水平安全護航香港由治及興，開創「十五五」時期「一國兩制」事業新局面提出四點殷切期盼。保安局局長鄧炳強表示，夏寶龍講話鼓舞人心、意義深遠，令他深受啟發。

只有守住安全底線 才能贏得發展、贏得未來

鄧炳強於社交平台發文，指夏寶龍的講話作出提示，須以高水平安全護航香港由治及興，需要深刻理解香港從由亂到治走向由治及興的內在邏輯。有安全才有發展，沒有安全一切都無從談起，只有守住安全底線，才能贏得發展、贏得未來。港人要珍惜香港今天來之不易的安穩局面，更要持續築牢維護國家安全的屏障，共同把香港良好局面維護好、鞏固好、發展好。

鄧炳強出席「全民國家安全教育日」開幕典禮。蘇正謙攝

鄧炳強FB

他表示，「安全」與「發展」，從來不是非此即彼的選擇題，而是辯證統一的論述題，而「統籌」正是當中關鍵所在。唯有推動安全和發展動態平衡、相得益彰，才能讓治理效能不斷提升，營商環境持續改善，市民生活更加安穩。

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鄧炳強表示，雖然現時香港形勢相對穩定，但正如夏寶龍所說，安全是一個動態發展的過程，一時的安全不等於永遠的安全，現在的安全不等於今後的安全。香港要持續強化底線思維，時刻警惕各種影響香港繁榮穩定的風險隱患。



當前，國家「十五五」規劃以及粵港澳大灣區融合提速，香港必須把握重大戰略機遇，以科學性和前瞻性的態度，彙聚社會各界力量，着力強化規劃引領，鞏固提升傳統優勢，推進科技創新，加快推動高質量發展。



鄧炳強表示，將聯同保安局的員工，貫徹落實「堅持統籌發展和安全」原則，全力參與制定好首個香港五年規劃，主動識變、應變、求變，不斷增強在開放中護安全，在創新中防風險的能力，以高水平安全護航「一國兩制」實踐行穩致遠。